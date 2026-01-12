En Puro Show pasaron un contundente mensaje de voz que compromete nuevamente al actor y hace crecer la polémica.

Luciano Castro fue uno de los temas de la semana luego de que Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece) dio a conocer polémicos audios que le envió a una joven que vive en España. Desde ese momento, él guardó silencio hasta que por fin se refirió al tema en Intrusos (América).

"Escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético, me siento patético. Después también me da mucha tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar", expresó en parte de la entrevista.

Como si fuera poco, en las últimas horas y desde el programa de El Treve dieron a conocer un nuevo material que pone en riesgo la relación con Griselda Siciliani: "Hay un audio que tiene una chica donde él le llora a la chica y l e dice 'sigámosnos viendo, la voy a dejar a Griselda'".

Afirman que hay un explosivo audio de Luciano Castro Filtraron un explosivo audio de Luciano Castro y la relación con Griselda Siciliani corre peligro: "La voy a..." "Ese audio va a ser peor que lo de 'Guapa'. Si me llega, lo voy a poner al aire. A estos infieles no los cubro más", expresó Fernanda Iglesias dejando en claro que apenas tenga el material en sus manos lo va a dar a conocer sin dudarlo.