Revelaron que Luciano Castro tendría una nueva amante famosa: cómo se conocen

En Puro Show dieron a conocer una fuerte información y Luciano sigue contra las cuerdas.

Luciano Castro se encuentra en medio de un gran escándalo luego de que salieron a la luz los mensajes de voz que le envió a una joven que vive en España. Luego de esto, Griselda Siciliani salió a hablar y dejó en claro que está todo muy bien con el artista.

Sin embargo, una nueva polémica rodea al actor, ya que Fernanda Iglesias decidió revelar que habló con otra supuesta amante que es del ámbito de la farándula de nuestro país. "A Fernanda le quema la información de la famosa que es mamá del colegio que comparte con Luciano Castro y que habría tenido un encuentro".

Posteriormente, la panelista contó que directamente le consultó de forma directa sobre esta situación y la respuesta sorprendió a todos los presentes: "¿Eso se está diciendo?", evitando confirmar el dato de Fernanda.

¿Luciano Castro tiene otra amante? Revelaron que Luciano Castro tendría una nueva amante: quién es y cómo se conocieron "Entonces le digo: No te lo pregunto para citarte, es off the record, era solo para que me lo confirme y no me terminó diciendo nada", contó la periodista. La misteriosa mujer dejó en claro que siguió insistiendo para que le cuente lo que le llegó y esto le sonó muy raro.

Captura de pantalla 2026-01-08 193931 ¿Luciano Castro tiene otra amante? Foto: captura de video / El Trece. En el final de la charla decidió hablar más seriamente y comentó que "solo puedo decirte que no me meto con tipos de novios". Esto claramente llamó la atención y los compañeros de Iglesias decidieron opinar.