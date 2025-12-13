Tras separarse de Nico Vázquez, Gimena Accardi aseguró tener un problema íntimo que no puede resolver

A seis meses de su separación de Nico Vázquez tras 18 años, Gimena Accardi fue contactada por Moria Casán y enfrentó preguntas íntimas sobre su proceso de duelo.

El divorcio de Gimena Accardi y Nico Vázquez sigue siendo uno de los temas más comentados del espectáculo, dada la solidez de la pareja durante 18 años. Seis meses después del quiebre, la actriz fue abordada por Moria Casán en su programa La Mañana con Moria, luego de una coincidencia de vestuario en los Premios Martín Fierro.

Los pasos en el duelo de pareja según Gimena Accardi El secreto íntimo que Gime Accardi le contó a Moria Casán. La conductora, apelando a su famoso "ojo de loca", le consultó a Accardi si estaba logrando mantener el equilibrio emocional. Aunque el tono de la actriz cambió al hablar de la ruptura, respondió con madurez: “El tiempo se encarga de acomodar las cosas, la terapia, los amigos, mi vida, mi trabajo, estoy abocándome mucho en el laburo”.

Moria Casán, incisiva, llevó la conversación al terreno de la superación y los tufillos de humillación que a veces rodean las rupturas. Accardi se mostró contundente al aconsejar que es “sano respetar el tiempo del duelo, que te tome el tiempo que te tiene que tomar para estar bien una, llorar lo que haga falta y después empezar a ver la luz”.

Gimena Accardi La actriz de Casi Ángeles enfatizó que su prioridad es la sanación y el trabajo, no la venganza. @gimeaccardi Gime Accardi dejó en claro que su enfoque es la sanación personal, descartando la revancha o la venganza como métodos de superación: "No es mi forma, en eso me aboco 100% en mí, en mi bienestar, en recuperarme, en sanar, a hacer mi terapia y reconectar conmigo". Según la actriz, uno no debe "encargarse de molestar al otro o perjudicar al otro a propósito”, sino dejar que la vida se encargue de todo.