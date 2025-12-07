Gimena Accardi opinó sobre el divorcio de Nico Vázquez y su relación con Dai Fernández:

Gimena Accardi, en plena producción de su proyecto audiovisual TILF, habló en exclusiva sobre su reciente divorcio de Nicolás Vázquez.

La actriz Gimena Accardi está enfocada en su próximo proyecto, TILF, donde sorprendió al elegir al músico y streamer Seven Kayne como protagonista. En diálogo exclusivo con Puro Show, Accardi no solo se deshizo en elogios hacia Kayne, al que llamó un "divino" y un "diamante en bruto", sino que aprovechó para aclarar los rumores que surgieron a partir de sus encuentros,

Adiós al Amor: la opinión de Gimena Accardi sobre Nico Vázquez Gimena Accardi habló de su divorcio y la relación de Nico con Dai Fernández. Sin embargo, el tema central de la charla con Accardi fue su reciente y sorpresiva separación de Nicolás Vázquez. La actriz confirmó que, tras 18 años juntos, el divorcio ya es un hecho, pero el proceso se llevó a cabo con una madurez poco común en la farándula argentina.

nico vazquez y dai fernandez Dai Fernández y Nico Vázquez enamorados. Créditos: Instagram / @nicovazquezok "Después de 18 años de un vínculo hermoso y súper sano y donde siempre hubo mucho amor y respeto, creo que también así tiene que ser la separación: con amor, con respeto", describió Accardi. Aunque ambos están en "caminos distintos", la actriz aseguró que mantienen "buen vínculo y buena relación" y se "adoran".

Accardi también fue consultada sobre el nuevo noviazgo del actor con Dai Fernández, una relación que se presume nació después de su quiebre. Lejos de la confrontación, la actriz se mostró comprensiva y empática.