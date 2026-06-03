El curioso vestido de hada de Gimena Accardi para sus 41 años: las fotos

Gimena Accardi celebró rodeada de amigos en un bar de Buenos Aires con un look muy particular. Mirá lo que se puso en la nota.

Gimena Accardi celebró sus 41 años rodeada de amigos en una fiesta privada que tuvo lugar varios días después de la fecha exacta la cual era el 27 de mayo, porque la actriz optó por esperar al último fin de semana del mes para reunir a su círculo más cercano.

Las imágenes que compartió en sus redes sociales mostraron una velada con DJ en vivo, y una torta de cumpleaños decorada con frutos rojos, una vela roja y una bengala plateada. Pero más allá de la torta, la música y la lista de invitados, lo que realmente llamó la atención de sus seguidores fue el look que eligió para la ocasión, el cual ella definió con una frase: "Mi vestido de hada".

Se trató de un diseño en tono rosa viejo, con mangas largas y detalles de volados en la cintura y la falda. La falda incluía un pronunciado tajo que dejaba ver las piernas, y unos pequeños orificios para los pulgares en las mangas, un detalle que rompió con la delicadeza del diseño.

Para completar el look, la actriz lució unas botas negras de caña alta que contrastaron con la sutileza del vestido, y un peinado medio recogido con ondas suaves que dejaron el rostro despejado.