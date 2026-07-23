El trabajo que podría hacer feliz a cada signo, según un reconocido astrólogo

El trabajo ocupa buena parte de la vida adulta. Define rutinas, vínculos, ingresos, cansancio y, muchas veces, también la forma en que una persona siente que expresa o no quién es. Desde esa pregunta, el astrólogo Pablo Hernán Flores Laymuns realizó un posteo en su cuenta de Instagram en el que vinculó los signos del zodíaco con los tipos de trabajos que podrían encender la energía personal.

Flores Laymuns es astrólogo psicológico y evolutivo, terapeuta Gestalt y floral, e ingeniero civil industrial chileno. Desde 2012 integra la astrología moderna con terapias complementarias y trabaja con adultos y niños mediante la lectura de cartas natales y la consulta terapéutica.

En su publicación, el especialista planteó una pregunta disparadora: si el trabajo que una persona realiza todos los días enciende su energía o la apaga poco a poco. Su enfoque parte del Sol astrológico, asociado con la esencia, la vitalidad y aquello que hace que cada signo se sienta más alineado con su naturaleza.

La propuesta no apunta a encasillar, sino a abrir una reflexión sobre la vocación, el bienestar laboral y la coherencia entre lo que una persona hace y lo que necesita expresar.

En el carrusel compartido por Flores Laymuns , Aries aparece asociado con trabajos donde pueda tomar iniciativa, abrir caminos, enfrentar desafíos y sentir que avanza. Según su mirada, este signo puede brillar en emprendimientos, liderazgo de equipos, deporte, urgencias médicas, ventas o proyectos dinámicos.

Para Tauro, el foco está puesto en construir con calma, crear algo concreto, conectar con la belleza y disfrutar el proceso. Por eso, las áreas sugeridas son belleza, masajes o cuidado corporal; danza, yoga o disciplinas del cuerpo; gastronomía y pastelería; diseño, arte o joyería; administración; construcción o decoración.

En el caso de Géminis, la energía aparece ligada al aprendizaje, el intercambio de ideas, la conexión entre personas y la posibilidad de hacer cosas diferentes. El astrólogo lo asocia con creación de contenido y medios digitales, comunicación, marketing y redes sociales, networking o gestión de comunidades, educación o enseñanza, ventas y comunicación estratégica.

Para Cáncer, el trabajo ideal debería permitir cuidar, crear pertenencia, conectar emocionalmente y sentir que lo que se hace tiene corazón. Entre las áreas posibles, Flores Laymuns menciona terapia o acompañamiento, salud y cuidado de personas, educación infantil, gastronomía u hotelería, bienestar y cultura organizacional.

Los signos que necesitan expresarse, ordenar o crear armonía

Según el posteo, Leo necesita un trabajo donde pueda expresarse, liderar, ser reconocido y divertirse con lo que hace. Puede desplegarse en actuación, música o creatividad; dirección o liderazgo de equipos; emprendimiento o marca personal; mentoría o conferencias; entretenimiento.

Para Virgo, la clave está en ordenar, servir, analizar y resolver problemas. Las áreas que podrían potenciar su energía son salud, nutrición o bienestar; yoga o disciplinas corporales; ciencia o investigación; análisis de datos; tecnología y optimización de procesos.

En el caso de Libra, el trabajo debería permitir crear belleza, conectar personas, colaborar y construir armonía. Por eso, el astrólogo lo vincula con arquitectura o decoración, diseño o dirección de arte, moda, belleza o estilismo, consultoría, relaciones públicas o alianzas, derecho, mediación o diplomacia.

Transformación, expansión y responsabilidad

Para Escorpio, Flores Laymuns propone trabajos donde pueda liberar su intensidad, atravesar crisis, ejercer influencia y transformar la realidad. Entre las posibilidades menciona psicología o terapias profundas, investigación, forense o ciberseguridad, sexualidad, erotismo o sanación, astrología o terapias transformadoras, inversiones, estrategia o finanzas.

Sagitario, en cambio, necesita expandirse, inspirar, explorar nuevos caminos y sentir que lo que hace tiene sentido. Puede brillar en coaching o motivación, viajes o proyectos internacionales, consultoría estratégica o visión de futuro, política, espiritualidad o religión, docencia o mundo universitario.

Para Capricornio, el trabajo aparece ligado a metas, responsabilidad, autoridad y crecimiento sostenido. Las áreas sugeridas son dirección, gerencia o administración, ingeniería o construcción, gestión de proyectos u operaciones, emprendimiento con estructura sólida, docencia o mentoría.

Innovación, sensibilidad y propósito

El carrusel también plantea que Acuario necesita innovar, sentirse libre, trabajar en red y transformar sistemas. Desde esa mirada, puede encontrar afinidad con tecnología, inteligencia artificial o innovación; startups o nuevos modelos de negocio; ciencia e investigación; comunidades, ONG o impacto social; sostenibilidad o transformación cultural.

Finalmente, Piscis aparece asociado con la imaginación, la sensibilidad, la inspiración y la búsqueda de alma en lo que hace. Según Flores Laymuns, puede brillar en música, danza o arte; cine, fotografía o audiovisual; publicidad y marketing; terapias y sanación; espiritualidad o proyectos con propósito.

Una guía para pensar la vocación

El posteo de Pablo Hernán Flores Laymuns propone mirar el trabajo desde una perspectiva simbólica. No se trata de una receta cerrada ni de una definición profesional definitiva, sino de una invitación a preguntarse si la actividad diaria permite expresar la propia energía o si, por el contrario, genera desgaste.

Desde la astrología psicológica, el signo solar funciona como una puerta de entrada para pensar la identidad, la motivación y la vitalidad. Sin embargo, una carta natal completa incluye muchos otros elementos, por lo que esta guía puede leerse como una orientación general y no como una sentencia.

Aun así, el planteo toca una inquietud muy actual: trabajar no solo para cumplir, sino también para sentirse más conectado con lo que se hace. En tiempos en los que muchas personas revisan su relación con el empleo, la productividad y el bienestar, la pregunta del astrólogo abre un debate simple pero potente: si el trabajo que se sostiene cada día realmente enciende la energía personal o si llegó el momento de buscar una forma más coherente de habitar la vocación.