Dai Fernández rompió el silencio sobre el rumor con Nico Vázquez y sorprendió a todos

La actriz Dai Fernández rompió el silencio en LAM y desmintió categóricamente los rumores de un romance con su compañero de elenco, Nico Vázquez.

La actriz dijo estar enfocada en el teatro. / Captura América TV

Una de las protagonistas de la obra teatral Rocky, Dai Fernández, decidió romper el silencio para enfrentar los rumores que la vinculan sentimentalmente con su compañero de elenco, el actor Nico Vázquez. La actriz se refirió a las versiones que circulan en los medios de farándula con total contundencia, y aseguró que no existe ningún romance.

Dai Fernández desmiente el romance con Nico Vázquez

La palabra de Dai Fernández sobre los rumores con Nico Vázquez.

Fernández habló con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, para aclarar su postura y explicar cómo estaba viviendo la exposición mediática que surgió a raíz de estas versiones. La actriz se mostró firme y muy enfocada en su carrera: "No hay nada que salir a blanquear. No hay nada que confirmar".

La intérprete explicó que, a pesar de la sorpresa inicial, se encuentra manejando la exposición mediática con mucha calma. "Manteniendo la calma, o intentando mantener la calma", sostuvo, revelando su estrategia para no dejarse llevar por el revuelo. Además, afirmó que el foco de su atención está en su trabajo y en lo que realmente le importa.

La actriz habló sobre la exposición mediática.

Fernández destacó que su prioridad es la obra teatral. "Poniendo el foco en lo que más me importa y me hace bien que es el teatro", comentó la actriz, dejando en claro que su vida profesional no se ve afectada por los rumores.

Dai Fernández desmintió un romance con Nico Vázquez.

Por otra parte, la joven resaltó el apoyo incondicional que recibió de su círculo íntimo en medio del vendaval mediático. "Me apoyan mis amigos, mi familia, compañeros. Todos me quieren, me sostienen y me bancan", afirmó, agradecida por el sostén de su entorno más cercano. Consultada sobre cómo se había enterado de las versiones, la actriz cerró el tema revelando: "Mamá me mandó (mensajes) y mis amigas, obviamente. Pero nada, es parte de esto. No hay nada que salir a blanquear".

