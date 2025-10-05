Gimena Accardi estrenó nuevo look tras su separación de Nico Vázquez

La actriz, Gimena Accardi, se mostró fresca con su nuevo look después de semanas intensas. ¡Mirá la foto!

Después de semanas atravesadas por la exposición mediática, Gimena Accardi decidió dar un paso distinto y mostró un cambio de look que simbolizó un nuevo comienzo. La actriz, que confirmó su separación de Nico Vázquez luego de 18 años de relación, compartió en redes su regreso a los rulos naturales.

“Hoy, como todos los miércoles, nos vemos con Olga. Y voy con mis rulos”, escribió en una historia de Instagram, y subió otra publicación donde mostró el resultado: “Damos por iniciada la temporada de rulos”.

En cuanto a su outfit, Gimena eligió un chaleco sastrero blanco con espalda abierta y lazo, prenda infaltable en primavera, combinado con un pantalón deportivo verde con franjas amarillas. Una mezcla casual que resumió su mood relajado actual.

Este cambio estético llegó tras semanas en las que la actriz habló con honestidad sobre la ruptura y las repercusiones en la prensa. Al ser consultada por los dichos de Mirtha Legrand, quien se retractó tras una crítica polémica, la actriz fue contundente: “Cerré todo, no veo nada por mi salud mental”. Así dejó en claro que su energía está puesta en avanzar y no en sostener debates mediáticos.