Nico Vázquez recordó a su hermano Santiago al recrear una emotiva foto en Estados Unidos

El actor Nicolás Vázquez protagonizó un momento de profunda emotividad al recrear una fotografía de su hermano Santiago en Times Square.

El actor confesó que sintió que "era el momento" de hacer la foto durante su viaje por Rocky. / Archivo MDZ

Han pasado casi nueve años desde que el espectáculo argentino se paralizó por la trágica noticia del deceso de Santiago Vázquez a los 27 años. Desde entonces, su hermano Nicolás Vázquez, ha mantenido viva su memoria con gestos emotivos.

El emotivo momento de Nico Vázquez en Time Square En su último viaje a Nueva York, Nico concretó un homenaje pendiente que conmovió a sus millones de seguidores: recreó una instantánea de Santiago, usando la misma prenda en el mismo sitio.

nicovazquez poste El emotivo posteo de Nico Vázquez sobre su hermano. @nicovazquezok En un extenso posteo de Instagram, Vázquez reveló el significado de la prenda elegida: una campera negra y blanca que llevaba la frase “Kaiser of New York”. El actor posó de espaldas, emulando la fotografía que Santiago le había enviado a su familia durante uno de sus últimos viajes. El actor confesó que su padre ha mantenido esa foto de Santiago como su imagen de perfil de WhatsApp hasta el día de hoy.

nicovazquezok_1764082267554 (1) La foto retro de Santi Vázquez en Time Square. @nicovazquezok El artista confesó que nunca se había animado a recrear la imagen, pero esta vez, el destino lo empujó: "En este último viaje, en el que, nada más y nada menos, Rocky me volvió a llevar a encontrarme con esta ciudad, sentí que era el momento". El resultado fue una emotiva foto doble, que unió dos tiempos distintos en un mismo amor incondicional.