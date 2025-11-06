¿En pareja? La foto de Gimena Accardi con un misterioso hombre que se volvió viral

La actriz compartió una historia en sus redes sociales y generó una enorme repercusión entre sus seguidores.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi eran sin lugar a dudas uno de los matrimonios de la farándula más queridos. Pero eso quedó atrás, ya que luego de 18 años el amor se rompió y anunciaron mediante redes sociales su separación definitiva, causando mucha sorpresa.

Luego de rumores sobre terceras personas en discordia, la actriz confirmó en OLGA que fue ella quien le fue infiel al actor y este motivo fue la gota que rebalsó el vaso en una relación que ya venía totalmente desgastada, según las palabras de los protagonistas.

Tiempo después, Nicolás Vázquez confirmó su relación amorosa con Dai Fernández, compañera de la obra de teatro Rocky. Ambos se encuentran en Nueva York por trabajo y para descansar luego del éxito que están teniendo.

El posteo de Gimena Accardi que se volvió viral en redes sociales Captura de pantalla 2025-11-06 175547 La foto de Gimena Accardi junto a un hombre. Foto: Instagram / @gimeaccardi. Quien se volvió viral en las últimas horas y dejó de lado el viaje de la flamante pareja, fue la propia Gimena Accardi. Es que la actriz compartió una historia de Instagram donde se la puede ver muy feliz y abrazada junto a un misterioso hombre.