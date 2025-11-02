Gimena Accardi subió la temperatura en las redes sociales con una impactante foto

En medio del romance entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández, la actriz sorprendió a sus seguidores con una foto en Instagram.

La separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi fue sin lugar a dudas una de las noticias más impactantes del mundo de la farándula. Tras 18 años de relación, decidieron ponerle punto final y, tras los rumores, fue ella quien dejó en claro que le fue infiel al actor.

Luego del anuncio, cada uno siguió con su vida y Nico Vázquez decidió apostar nuevamente al amor con Dai Fernández, su compañera de la obra de teatro Rocky, y quien fue apuntada como la famosa tercera en discordia. Fue el propio actor quien decidió aclarar que están comenzando algo y ya se los pudo ver juntos fuera del trabajo.

En medio de todo esto, Gimena Accardi prefiere mantenerse al margen y disfrutar de su vida de soltera. En las últimas horas, compartió una foto en sus redes sociales que sorprendió a sus seguidores.

La foto que compartió Gimena Accardi en redes sociales Captura de pantalla 2025-11-02 091427 Gimena Accardi y una jugada foto en Instagram. Foto: captura de pantalla Instagram/ @gimeaccardi. Para disfrutar del calor que comienza a llegar, la actriz decidió vestirse con una microbikini y, fiel a su estilo, acompañó el look con una gorra con visera, lentes de sol y un pañuelo que complementaba su outfit veraniego.