¿Coldplay en Futttura? El impactante anuncio de Tini Stoessel que es furor y generó gran intriga para el show

La artista realizó una curiosa interacción en redes que abrió la puerta a la curiosidad. ¿Será que la banda británica estará en Tecnópolis?

Tini Stoessel ha realizado cinco shows y los fanáticos han demostrado gran emoción ante las increíbles puestas en escena de la nostálgica artista. Quienes crecieron con Martina y han presenciado los espectáculos, cada detalle ha posicionado a la cantante como una gran referente de la escena nacional.

Luego de cinco demostraciones de puro talento y show, la popstar reveló en sus redes lo que muchos interpretaron como la visita de un artista internacional. Se trata de Chris Martin, cantante de Coldplay y quien invitó a Tini a compartir escenario en el 2022 durante la gira Music of the Spheres World Tour.

El anuncio que emocionó a muchos image El guiño de Tini en redes. Créditos: Instagram En sus redes sociales, Tini compartió la canción realizada con la banda “We Pray – Tini version”, y numerosos fanáticos tomaron el guiño como la posibilidad de que el británico esté presente en el escenario de FUTTTURA.

Los comentarios no se hicieron esperar tras la “supuesta noticia”: “Espero que esté solo Coldplay y nadie más”, “Sería increíble si esto fuera real”, “Lo necesitamos”.

Otros detalles Según el periodista Gustavo Méndez, los integrantes de Coldplay estarían alojados en un hotel de Puerto Madero y tendrían fecha hasta el 5 de noviembre. También, el equipo de la banda británica habría pedido a la producción de FUTTTURA cuestiones técnicas especiales.