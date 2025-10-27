Repercusión internacional: la inesperada figura que apoyó el show de Tini Stoessel y emocionó a los fanáticos

Tras la fuerte viralización de fotos y videos del primer espectáculo de Futttura, un famoso cantante apareció y dejó su aval en redes sociales: los detalles.

Tini Stoessel ha causado sensación tras su fuerte regreso con Futttura. Tecnópolis se vistió de nostalgia y numerosos fanáticos que vieron desplegar el increíble espectáculo de la artista. Tras el primer show y a la espera de la segunda fecha, la argentina recibió el apoyo de un famoso cantante internacional.

Entre las quejas por la espera para el ingreso y algunas incomodidades, las cuestiones pasaron a un segundo plano cuando se trató del despliegue interno de Tecnópolis. La artista interpretó grandes éxitos y una exhaustiva recorrida profesional que dejó a muchos con lágrimas en el rostro.

image Postal del show. Créditos: Instagram / tinistoessel Las fotos y videos hablaron por sí solos, con diferentes vestuarios, bailarines en escena y pantallas que rodeaban la experiencia, la popstar entregó una vivencia única a sus seguidores. En su cuenta de Instagram plasmó las postales y los me gustas y comentarios no se hicieron esperar. Sin embargo, hubo uno en particular que llamó la atención de los tinistas.

El famoso internacional que "chusmeó" el show de Tini image Joe Jonas en el posteo de Tini. Créditos: X / MariaTinistaCRO Entre las publicaciones de Stoessel, hubo una que destacó por un particular "me gusta". Por supuesto, las seguidoras de Violetta no dejaron pasar el gesto y automáticamente le dieron curso a la viralidad.

"Joe Jonas puso me gusta en el post de Tini sobre Futttura", expresó una cuenta fan. El integrante de los Jonas Brothers dejó en claro su atención al show de la argentina, algo que enloqueció a muchas fanáticas e inmediatamente pidieron colaboración musical.