El sorpresivo viaje en avión de 9 horas de De Paul por amor en medio de los playoffs con Inter Miami

Tras el triunfo del Inter Miami del viernes, Rodrigo De Paul asistió este sábado al recital de Tini Stoessel en Tecnópolis.

Rodrigo De Paul se convirtió en un pilar del Inter Miami y una de las caras más visibles del equipo, que se encuentra disputando la primera instancia de los playoffs de la MLS en busca del título de liga y aventaja a Nashville, habiendo ganado el primer chico (la serie es al mejor de tres partidos).

El campeón del mundo jugó 89 minutos en el triunfo del viernes por 3-1 en el Chase Stadium, en el que Lionel Messi marcó un doblete. Este resultado la da una gran tranquilidad al elenco comandado por Javier Mascherano y, al parecer, también a sus figuras.

Rodrigo De Paul en el recital de Tini Rodrigo De Paul en el recital de Tini Una clara muestra de esto es que el Motorcito, antes de que pasara siquiera un día del encuentro, viajó a Buenos Aires para asistir al recital de Tini Stoessel, con quien está en pareja desde hace tiempo, que se llevó a cabo este sábado en Tecnópolis, en el marco de la gira Futttura.

Los asistentes al show rápidamente advirtieron la presencia del futbolista, que vestía un gorra y un buzo negro con la imagen de la cantante, lo que generó un gran furor en medio del espectáculo. Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales.