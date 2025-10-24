Con dos goles de Messi, el Inter Miami venció 3-1 a Nashville por los playoffs
El Inter Miami se impuso sobre Nashville en el Chase Stadium con dos tantos de Lionel Messi al minuto 19 y a los 96', y otro de Allende a los 62'.
Por la primera instancia de los playoffs de la MLS, el Inter Miami de Lionel Messi superó 3-1 al Nashville, mismo rival al que goleó 5-2 en la última fecha. Esta instancia se define al mejor de tres partidos, sin posibilidad de empates, por lo que el elenco rosa quedó a un triunfo de avanzar.
