Con dos goles de Messi, el Inter Miami venció 3-1 a Nashville por los playoffs

El Inter Miami se impuso sobre Nashville en el Chase Stadium con dos tantos de Lionel Messi al minuto 19 y a los 96', y otro de Allende a los 62'.

MDZ Deportes

Messi brilló en la victoria del Inter Miami ante Nashville.

@InterMiamiCF

Por la primera instancia de los playoffs de la MLS, el Inter Miami de Lionel Messi superó 3-1 al Nashville, mismo rival al que goleó 5-2 en la última fecha. Esta instancia se define al mejor de tres partidos, sin posibilidad de empates, por lo que el elenco rosa quedó a un triunfo de avanzar.

El primer gol de Messi para el 1-0 de Inter Miami

El gol de Messi para el 1-0 de Inter Miami

El gol de Allende para el 2-0 de Inter Miami

El segundo gol de Messi para el 3-0 de Inter Miami

El golazo de Mukhtar para el descuento de Nashville

El minuto a minuto de Inter Miami - Nashville

