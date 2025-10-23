El emotivo posteo de David Beckham para Messi tras su renovación con Inter Miami: "Como dueño, me siento muy..."

David Beckham, uno de los dueños de Inter Miami, le dedicó un sentido mensaje a Lionel Messi luego del anuncio de su continuidad en Estados Unidos.

Era cuestión de tiempo para que Inter Miami y Lionel Messi anunciaran la renovación de contrato. Resulta que eso se terminó de hacer realidad este jueves, cuando el equipo estadounidense publicó de manera oficial un video del 10 firmando su nuevo vínculo por los próximos tres años, hasta fines de 2028. Y claro, no tardó mucho en llegar el mensaje de David Beckham.

La noticia generó un sacudón internacional y una de las palabras más esperadas luego de la confirmación de la continuidad de la Pulga en Estados Unidos era nada menos que la del exfutbolista inglés, que ocupa un rol preponderante en el club siendo uno de sus propietarios.

El emotivo mensaje de David Beckham a Messi tras su renovación con Inter Miami “Cuando comenzamos este viaje, nuestra visión era traer a los mejores jugadores a Miami. En 2023, trajimos a nuestra ciudad al mejor jugador que jamás haya jugado el juego", fueron las primeras palabras de Beckham en el posteo publicado en su cuenta de Instagram junto a un book de fotos del astro argentino.

“Hoy estoy tan feliz de que siga tan comprometido como siempre lo ha estado y todavía quiere vestir el rosa de Miami y jugar en nuestro equipo", continuó. Y cerró su escrito con una frase más que emotiva: "Como dueño, me siento muy afortunado de tener un jugador que ame el juego tanto como yo y que ha hecho tanto por el deporte en este país y que, además, logre inspirar a la próxima generación de jóvenes talentos. Gracias Leo, aquí está el futuro”.