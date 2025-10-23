¡Es oficial! Lionel Messi renovó contrato con Inter Miami: por cuántos años firmó

A través de un video en sus redes sociales, las Garzas anunciaron la renovación de Lionel Messi con el club de la Florida.

Después de varios meses de incertidumbre sobre su futuro, ahora ya es oficial: Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta fines de 2028 y seguirá jugando en la MLS por una temporada más.

Este jueves por la mañana, las Garzas subieron un video a sus redes sociales con el título “Está en casa” y allí se puede ver el avance de todas las obras que hicieron en el club de cara a lo que será el nuevo estadio en la próxima temporada y también al astro rosarino vestido con un traje elegante firmando su renovación de contrato con la institución de la Florida (se vencía en diciembre de este año).

El Inter Miami anunció la renovación de Lionel Messi Video: Lionel Messi renovó su contrato con el Inter Miami Con esta renovación, el capitán de la Selección argentina asegura continuidad en el fútbol norteamericano mientras se prepara para lo que será su ultimo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

A sus 38 años, Lionel Messi sigue siendo la gran figura del equipo de Javier Mascherano. Incluso en esta temporada, convirtió 29 goles y fue galardonado con la Bota de Oro, pero el premio que busca es mayor y es el de ser campeón de la MLS.