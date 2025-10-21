El motivo por el que Messi se ausentó de la práctica del Inter Miami a días de los playoffs

El Inter Miami se prepara para el primer partido ante Nashville y Messi no estuvo presente en los entrenamientos de este martes.

De la mano de Lionel Messi, Inter Miami se ilusiona con ganar el título de la MLS y este viernes comenzará su travesía por los playoffs cuando enfrente en el primer partido de la primera ronda a Nashville, el mismo rival al que goleó 5-2 con triplete y una asistencia del 10 por la última fecha de la temporada regular.

A tres días de jugar este duelo inicial (la primera instancia se juega al mejor de tres enfrentamientos, sin posibilidad de empates), el equipo comandado por Javier Mascherano se encuentra en plena preparación. Y en las prácticas de este martes, llamó mucho la atención la ausencia del astro rosarino.

Lionel Messi vs Atlanta United Lionel Messi fue el máximo goleador de la temporada regular de la MLS. @InterMiamiFC El motivo de que la Pulga no se haya presentado a los trabajos de esta jornada es que sufrió una ligera molestia en su espalda, por lo que se tomó el día para recuperarse. Igualmente, para tranquilidad de sus compañeros y todos los fanáticos, se trataría de una dolencia menor, por lo que este miércoles se reincorporaría a los trabajos.

En cuanto al resto de las figuras del plantel, como Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba (los españoles afrontan los últimos compromisos de sus respectivas carreras, ya que se retirarán a fin de año), se entrenaron sin problemas y estarán a plena disposición para el duelo de este viernes.