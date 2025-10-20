¿Messi, Maradona, Cristiano o Pelé? El verdugo del Sub 20 de Argentina eligió al mejor jugador de la historia

Yassir Zabiri, autos de los dos goles de Marruecos en la final ante Argentina, seleccionó a su futbolista favorito entre Messi, Maradona y otras leyendas.

La Selección argentina Sub 20 realizó un extraordinario Mundial en Chile 2025 y estuvo muy cerca de alzar el séptimo título en la categoría. Sin embargo, el sueño se vio frustrado en la final de este domingo, cuando cayó 2-0 ante Marruecos, que tuvo la primera consagración de su historia fuera de África tanto a nivel juvenil como absoluto.

El gran héroe de los Leones del Atlas fue Yassir Zabiri, quien anotó los dos goles del duelo decisivo y, con 5 en total a lo largo de la competencia, fue el máximo artillero de su equipo. De este modo, el joven delantero de 20 años del humilde FC Famalicão de Portugal logró poner su nombre en la primera plana del deporte internacional.

Yassir Zabiri eligió entre Lionel Messi y otras leyendas Yassir Zabiri eligió entre Lionel Messi y otras leyendas Aprovechando su inmejorable momento, en las últimas horas logró viralizarse un video suyo tras finalizar la final en el que le preguntaron por distintas leyendas del fútbol, actuales e históricas, para que eligiera al mejor de todos los tiempos. Como primera alternativa, le pusieron nada menos que a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Sin dudarlo ni un instante, el goleador se inclinó por el astro rosarino. Inmediatamente le pusieron enfrente a otros dos pesos pesados como Diego Armando Maradona y Pelé, pero siguió quedándose con Leo. Lo mismo sucedió cuando le nombraron a Ronaldinho y Ronaldo Nazario.