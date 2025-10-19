Quién es Yassir Zabiri, el verdugo de la Selección argentina Sub 20 en la final

Yassir Zabiri anotó los dos goles con los que Marruecos venció a la Selección argentina Sub 20 para consagrarse campeón mundial por primera vez en su historia.

El joven delantero de 20 años y 1,82 metros de altura fue el principal responsable de este triunfo, ya que marcó los dos goles de los Leones del Atlas. El primero, con el que abrió el marcador a los 12 minutos, fue un golazo: una espectacular definición de zurda tiro libre en la puerta del área que se coló por el segundo palo de Santino Barbi.

El golazo de tiro libre de Zabiri en la final ante Argentina El golazo de tiro libre de Zabiri para el 1-0 de Marruecos Luego, a los 28', cuando la Albiceleste aún estaba procesando el golpe e intentaba buscar el empate, apareció nuevamente y, sin marca en el rectángulo argentino, interceptó un gran centro Othmane Maamma (otra de las figuras del elenco africano) y anotó el 2-0, que a la postre sería definitorio.

El segundo gol de Zabiri para el 2-0 de Marruecos Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1980054651182481588&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE MARRUECOS! Jugada de Maamma, centro al segundo palo y Zabiri marca por duplicado ¡Vamos Argentina, esto sigue!



Mirá la gran final del #MundialSub20xTelefe con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/FKoHknDtme — telefe (@telefe) October 19, 2025 Fueron su cuarto y quinto tanto respectivamente en el certamen, lo que lo convirtieron en el máximo artillero de su equipo. Anteriormente había anotado en la victoria 2-0 ante España en la fecha 1 de la fase de grupos , en el 2-1 sobre Brasil por la fecha 2, y en el 2-1 contra Corea del Sur por los octavos de final.