Quién es Yassir Zabiri, el verdugo de la Selección argentina Sub 20 en la final
Yassir Zabiri anotó los dos goles con los que Marruecos venció a la Selección argentina Sub 20 para consagrarse campeón mundial por primera vez en su historia.
Marruecos hizo historia este domingo al vencer por 2-0 a la Selección argentina Sub 20 en la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago y se consagró así campeón del Mundial Sub 20 de Chile 2025, su primer título de estas características en cualquier categoría. El gran héroe de esta gesta fue Yassir Zabiri.
El joven delantero de 20 años y 1,82 metros de altura fue el principal responsable de este triunfo, ya que marcó los dos goles de los Leones del Atlas. El primero, con el que abrió el marcador a los 12 minutos, fue un golazo: una espectacular definición de zurda tiro libre en la puerta del área que se coló por el segundo palo de Santino Barbi.
El golazo de tiro libre de Zabiri en la final ante Argentina
Luego, a los 28', cuando la Albiceleste aún estaba procesando el golpe e intentaba buscar el empate, apareció nuevamente y, sin marca en el rectángulo argentino, interceptó un gran centro Othmane Maamma (otra de las figuras del elenco africano) y anotó el 2-0, que a la postre sería definitorio.
El segundo gol de Zabiri para el 2-0 de Marruecos
Fueron su cuarto y quinto tanto respectivamente en el certamen, lo que lo convirtieron en el máximo artillero de su equipo. Anteriormente había anotado en la victoria 2-0 ante España en la fecha 1 de la fase de grupos , en el 2-1 sobre Brasil por la fecha 2, y en el 2-1 contra Corea del Sur por los octavos de final.
Nacido el 23 de febrero de 2005 en la ciudad de Marrakesh, Zabiri se formó futbolísticamente en la prestigiosa Academia de Fútbol Mohammed VI. En 2024 tuvo su debut profesional en el Union de Touarga marroquí, y unos meses después pasaría al FC Famalicao de Portugal, club en el que juega hoy en día. En 2023 tuvo su estreno con la Selección Sub 20 de Marruecos. Dos años después, este domingo 19 de octubre de 2025, logró grabar a fuego su nombre en la historia grande de su país.