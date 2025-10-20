El agradecimiento del DT de Marruecos al público chileno tras conquistar el Mundial Sub 20: "Estaban con..."
Mohamed Ouahabi, entrenador de Marruecos, destacó el apoyo de los trasandinos durante la final ante Argentina. Además, llenó de elogios a los de Placente.
Marruecos hizo historia. El combinado africano dio la gran sorpresa en la final del Mundial Sub 20, se impuso por 2-0 ante la Selección argentina de Diego Placente con un doblete de Zabiri y se consagró campeona del mundo por primera vez en la categoría.
De la mano de Mohamed Ouahabi, su entrenador, los Leones del Atlas dieron la vuelta olímpica en el estadio Nacional de Santiago de Chile junto a una marea de hinchas marroquíes que los fueron a ver y también del público chileno, que como sucedió durante toda la Copa del Mundo, estuvieron en contra de la Albiceleste en cada partido que disputaba.
Te Podría Interesar
El DT de Marruecos le agradeció al público chileno por al apoyo en la final del Mundial Sub 20
Tras el final del partido, el DT de Marruecos habló en conferencia de prensa y destacó el apoyo del público chileno durante todo el partido: “El Dios, el pueblo y el rey, son las tres palabras con las que puedo definir este Mundial en Chile. Los chilenos siempre estuvieron apoyándonos, desde los partidos en Rancagua, ciudad que vio a un equipo de calidad. Muchas gracias, me ha gustado mucho esta ciudad”, mencionó.
“Hoy estaban con nosotros, desde el primer día nos apoyaron. Los marroquís estamos muy contentos con los chilenos, deseamos que clasifiquen a la Copa del Mundo 2030. Cuando jueguen en nuestro país, van a tener un estadio lleno de marroquís con ellos”, agregó.
El elogio a la Selección argentina
Por último, Ouahabi también llenó de elogios a la Selección argentina: “Mucha gente habla de mí, pero mi staff tiene mucho mérito, no estoy solo. Tengo un cuerpo técnico increíble que trabaja mucho…Los argentinos tienen mucha experiencia, la historia. Eso ayuda mucho. Estaban muy agresivos, así es el fútbol, debíamos tener la cabeza fría y en eso lo hemos hecho fenomenal. Pudimos marcar más goles. Definimos muy bien en el área”, concluyó.