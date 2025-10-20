El agradecimiento del DT de Marruecos al público chileno tras conquistar el Mundial Sub 20: "Estaban con..."

Mohamed Ouahabi, entrenador de Marruecos, destacó el apoyo de los trasandinos durante la final ante Argentina. Además, llenó de elogios a los de Placente.

Marruecos hizo historia. El combinado africano dio la gran sorpresa en la final del Mundial Sub 20, se impuso por 2-0 ante la Selección argentina de Diego Placente con un doblete de Zabiri y se consagró campeona del mundo por primera vez en la categoría.

De la mano de Mohamed Ouahabi, su entrenador, los Leones del Atlas dieron la vuelta olímpica en el estadio Nacional de Santiago de Chile junto a una marea de hinchas marroquíes que los fueron a ver y también del público chileno, que como sucedió durante toda la Copa del Mundo, estuvieron en contra de la Albiceleste en cada partido que disputaba.

El DT de Marruecos le agradeció al público chileno por al apoyo en la final del Mundial Sub 20 Tras el final del partido, el DT de Marruecos habló en conferencia de prensa y destacó el apoyo del público chileno durante todo el partido: “El Dios, el pueblo y el rey, son las tres palabras con las que puedo definir este Mundial en Chile. Los chilenos siempre estuvieron apoyándonos, desde los partidos en Rancagua, ciudad que vio a un equipo de calidad. Muchas gracias, me ha gustado mucho esta ciudad”, mencionó.

image Mohamed Ouahabi destacó el apoyo del público chileno durante el Mundial Sub 20. Foto. @FIFA “Hoy estaban con nosotros, desde el primer día nos apoyaron. Los marroquís estamos muy contentos con los chilenos, deseamos que clasifiquen a la Copa del Mundo 2030. Cuando jueguen en nuestro país, van a tener un estadio lleno de marroquís con ellos”, agregó.