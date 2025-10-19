Video: el llanto de los chicos de la Selección argentina Sub 20 tras perder la final del Mundial ante Marruecos

La Selección argentina perdió 2-0 ante el combinado africano y tras el pitazo final, los chicos rompieron en llanto por no poder quedarse con el trofeo.

Los jugadores de la Selección argentina rompieron en llanto tras perder la fina ante Marruecos. Foto: Captura de TV

No pudo ser para los chicos de la Selección argentina Sub 20. Tras un torneo perfecto en el que habían ganado los seis partidos y habían recibido tan solo 2 goles, los dirigidos por Diego Placente se quedaron a las puertas de levantar su séptimo título del Mundial Sub 20, pero cayeron 2-0 ante Marruecos en la gran final.

Con un doblete de Yassi Zabiri, una de las grandes figuras del combinado africano, Marruecos hizo historia, se consagró por primera vez como campeona del mundo de la categoría y le dio un durísimo golpe a la Albiceleste, que tenía toda la ilusión de volver a gritar campeón mundial en la categoría (la última vez 2007).

La tristeza de los jugadores de la Selección argentina tras perder la final del Mundial Sub 20 Tras el final del partido, los jugadores argentinos se desplomaron en el piso y no pudieron ocultar las lágrimas luego de perder la final. Tobías Andrada lloró sin parar, pero Tobías Ramírez lo levantó, lo abrazó y lo consoló. Otro de los que se lo vio visiblemente afectado fue Maher Carrizo, quien lagrimeaba tendido en el césped del estadio.

image La tristeza de los futbolistas argentinos tras perder la final del Mundial Sub 20. Gianluca Prestianni y Julio Soler también lloraron a la par, pero parte del cuerpo técnico de Placente y algunos de los suplentes también fueron a consolarlos tras el gran torneo que realizaron los chicos en el Mundial Sub 20 de Chile.

La tristeza de los jugadores de Argentina tras perder la final con Marruecos (Créditos: Telefé) El festejo de Marruecos tras consagrarse campeón del Mundial Sub 20 Del lado de Argentina es tristeza, pero del lado de Marruecos todo es felicidad. Los jugadores dirigidos por Mohamed Ouahbi se fueron a festejar con todos los hinchas que viajaron hacia Chile para verlos levantar por primera vez en su historia el título del Mundial. Además, el DT no pudo contener las lágrimas luego de la victoria sobre la Albiceleste.