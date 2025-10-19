El lamento de Diego Placente tras perder la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos: "Se nos complicó al principio"

Diego Placente habló en zona mixta tras caer en la final del Mundial y felicitó a sus dirigidos por el gran torneo que realizaron.

La Selección argentina se quedó a las puertas de gritar campeón por séptima vez en la historia del Mundial Sub 20. Tras ganar los 6 partidos previos a la final y en los cuales recibió tan solo dos goles, los dirigidos por Diego Placente fueron sorprendidos por la Selección de Marruecos que le ganó por 2-0 con un doblete de Yassir Zabiri.

A pesar de que no pudieron levantar un nuevo título en la categoría, los futbolistas argentinos cerraron un excelente torneo en suelo chileno, pero no pudieron ocultar la tristeza tras perder la final. Maher Carrizo, Tobías Andrada, Gianluca Prestianni, Julio Soler, entre otros, rompieron en llanto luego del pitazo final.

El lamento de Diego Placente tras perder la final del Mundial Sub 20 Tras el final del partido, Diego Placente pasó por la zona mixta y diálogo con la transmisión oficial del Mundial Sub 20. Allí hizo un contundente análisis de la derrota ante el combinado africano: "Se nos complicó al principio, por ahí los nervios de la final. Y un error al principio nos costó el gol. Ellos son un equipo que en ventaja se ponen bien atrás, por ahí sin la posesión pero son ágiles para salir y contragolpear, nos costó y cuando nos metimos en partido ya íbamos 2-0", sentenció.

El análisis de Placente tras perder la final del Mundial Sub 20 (Créditos: DSports) Por otro lado, el técnico de la Selección argentina felicitó a sus dirigidos por haber llegado hasta esta instancia y dejar el escudo bien en alto: "Apoyarlos, están tristes. Todo lo que les diga no lo escuchan. Estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Felicitarlos. Se gana y se pierde", lanzó.

El posteo de Lionel Messi tras la derrota de los chicos en el Mundial “¡¡¡Cabeza en alto muchachos!!! Hicieron un torneo impresionante y, aunque todos queríamos verlos levantar la copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón”, fue lo que escribió el capitán de la Selección argentina en sus redes sociales.