Diego Placente felicitó a Marruecos tras ganarle a Argentina en la final: "Es un justo campeón"

Diego Placente logró armar un gran equipo con la Selección argentina Sub 20 y realizó un sobresaliente torneo en Chile 2025. Lamentablemente, no tuvo la misma efectividad en la final que la que demostró durante el resto del certamen, cometió algunos errores clave en defensa que costaron muy caro y terminó perdiendo 2-0 ante Marruecos.

Los Leones del Atlas golpearon en los momentos justos, con dos goles de Yassir Zabiri antes de la media hora de juego, y lograron levantar su primer título de estas características, no solo en un Mundial Sub 20, sino en todas las categorías (por fuera del ámbito continental). Además, le dieron su segundo campeonato a África, tras el obtenido por Ghana en 2009.

Diego Placente felicitó a Marruecos por el título Diego Placente felicitó a Marruecos por el título "Marruecos fue un justo campeón. En la final se viven muchas emociones y por ahí hay que estar más tranquilos. Al final nos convirtieron en una jugada no tan elaborada, después vino el segundo y nos costó salir de ese error", reconoció el entrenador de la Albiceleste juvenil en conferencia de prensa.

"A Marruecos durante todo el torneo lo habíamos visto y sabíamos que si iba ganando te esperaba, se cierra muy bien. La verdad es que son física y técnicamente muy buenos. Son un gran rival. Lástima que no pudimos hacer ese gol para ponernos en partido y cambiar desde lo emocional", sentenció Placente, destacando los méritos de su verdugo.