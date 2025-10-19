¡Sin disimulo! El ídolo del fútbol chileno que se mostró festejando los goles de Marruecos ante Argentina

La Selección argentina Sub 20 debió enfrentar a Marruecos con la parcialidad chilena en contra, incluida una de las principales figuras históricas de La Roja.

La Selección argentina Sub 20 no pudo coronar un excelente torneo con el título. Este domingo cayó 2-0 en la final ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago, el cual estuvo lleno de hinchas chilenos que, ante la imposibilidad de ver a su seleccionado en el duelo decisivo, alentó por el elenco africano.

Chile, como anfitriona, tuvo un rol bastante pobre en el Mundial Sub 20. A duras penas pudo superar la fase de grupos y quedó afuera en octavos al ser goleado por 4-1 por México. Ante esta temprana eliminación, la parcialidad local se dedicó el resto del certamen a hinchar por cada equipo que enfrentara a la Albiceleste, teniendo su primera y única alegría recién en el último encuentro.

El video de Arturo Vidal festejando los goles de Marruecos El video de Arturo Vidal festejando los goles de Marruecos En ese sentido, quien se sumó a esta movida fue nada menos que Arturo Vidal, uno de los máximos ídolos históricos de La Roja. Fiel a su provocador estilo, se mostró, sin disimulo, celebrando los goles de los Leones del Atlas a través de un video que publicó en sus historias de Instagram durante el transcurso del primer tiempo.

El clip consiste en una simple grabación de su televisor mientras miraba el partido, la cual acompañó de una única palabra, "Marrueco" (sin la s), y una serie de emojis que incluyen la bandera marroquí, una cara de enamorado, unas manos rezando y unos aplausos, dejando bien en claro su simpatía por el rival de Argentina.

Cabe recordar que en el último tiempo Vidal no ha tenido ningún motivo para festejar a nivel selecciones y viene de hilvanar una fuerte seguidilla de fracasos con Chile, habiendo quedado afuera de los últimos tres Mundiales al hilo. Para colmo, para Estados Unidos, México y Canadá 2026, al que clasificaban 7 de 10 equipos sudamericanos, La Roja quedó última en las Eliminatorias y nunca peleó siquiera por entrar al repechaje.