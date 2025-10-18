El tremendo elogio de Diego Placente a Marruecos en la previa de la final del Mundial Sub 20: "Son muy..."

Diego Placente habló en la previa de la final de la Copa del Mundo y le tiró flores a su rival por el título destacando varios aspectos positivos.

El entrenador de la Selección argentina sub-20, Diego Placente, reconoció este sábado la fortaleza de Marruecos, su rival este domingo en la final del Mundial Sub-20 de Chile, en el Estadio Nacional de Santiago, en la que la Albiceleste busca su séptimo título en este torneo.

“Marruecos es un gran rival, más allá de lo que vimos está su agresividad, son un equipo y es difícil hacer eso en la Copa del Mundo. Son muy pasionales, son jugadores técnicos y físicos, luego se verá quién maneja el partido o no”, aseguró Placente en conferencia de prensa.

Diego Placente llenó de elogios a Marruecos, su rival en la final El técnico, de 48 años, que ganó este torneo juvenil como jugador en 1997, está ante la posibilidad de darle a Argentina su séptima corona de la categoría, un logro que no consigue hace 18 años: “Primero hay que jugar, igual la estadística me da lo mismo, que a los jugadores los hace crecer esta experiencia es lo que más me reconforta cuando estas con juveniles, si se da sería espectacular”, comentó.

Lo más importante es "transmitir lo que nosotros sentimos más allá del juego, compartir con este grupo de chicos por un objetivo que fue lo más lindo de mi carrera como jugador", destacó. Además, Placente considera que su selección "está alineada en un proceso de varios años desde arriba hasta la sub-15", y que es ese trabajo previo lo que contribuye para favorecer estos resultados.

El técnico fue preguntado sobre el momento más polémico que vivió la Selección argentina en el torneo, cuando, tras ganar a México en cuartos de final, los jugadores se fueron del estadio haciendo sonar, a modo de burla, acordes del tema del famoso programa mexicano el Chavo del Ocho: “Nunca hablamos antes de los partidos, hay una bajada de línea de respetar al rival, pero son chicos más allá de que puede estar bien o mal y bueno a veces también tiene que ver con lo que pasa antes”, comentó.