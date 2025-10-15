La advertencia de Diego Placente sobre Colombia a horas de la semi del Mundial Sub 20 ante Argentina: "Nos costó..."

Diego Placente habló con los medios en la previa de las semis del Mundial Sub 20 y lanzó una tajante advertencia sobre los Cafeteros.

La advertencia de Diego Placente sobre Colombia a horas de la semi del Mundial Sub 20 ante Argentina

Este miércoles a partir de las 20:00 (hora de Argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, la Selección argentina dirigida por Diego Placente irá en busca de la final del Mundial Sub 20 en Chile, ante la selección de Colombia. Este compromiso definirá al segundo finalista del certamen, ya que unas horas antes, Francia y Marruecos jugarán la primera semifinal.

La Albiceleste tuvo una fase de grupos perfecta y aplastó a Cuba, Australia e Italia. Ya en los octavos de final goleó por 4-0 a Nigeria y en cuartos tuvo un partido más que picante contra México y que logró llevárselo con un contundente 2-0. Por su parte, los Cafeteros vencieron a Arabia Saudita e igualaron contra Noruega y Nigeria. Ya en los octavos de final derrotaron 3-1 a Sudáfrica y en cuartos dieron la gran sorpresa al eliminar a España, una de las favoritas, por 3-2.

Diego Placente lanzó una advertencia sobre Colombia a horas de las semi del Mundial Sub 20 De cara a lo que será un partido trascendental para ambos combinados, Diego Placente habló con los medios en la previa y lanzó una advertencia sobre Colombia: "Lo mismo que vimos en el Sudamericano. Es un equipo con delanteros muy fuertes desde lo físico. Es un equipo durísimo que nos costó los dos partidos. Hay que pensar en lo que pasó del primer partido al segundo y hacer algo parecido. La idea será atacarlos, sin perder de vista a los delanteros que queden colgados", lanzó.

Diego Placente 2 Diego Placente habló en la previa del partido ante Colombia. Fotobaires Esta declaración del DT hizo mención a lo sucedido hace unos meses en el Sudamericano Sub 20 donde la Albiceleste finalizó segunda por detrás de Brasil. En ese torneo, argentinos y colombianos se cruzaron en dos oportunidades: 1-1 (en fase de grupos) y 1-0 para los dirigidos por Placente (en el Hexagonal final).

La baja de Maher Carrizo Por otra parte, el entrenador de la Selección argentina fue consultado sobre el reemplazante de Maher Carrizo (no jugará por acumulación de tarjetas) y que es lo que pierde el equipo sin su presencia: "Maher es importante por lo que juega y lo que da en la faceta de juego. Veremos si es algún delantero o volante, sin perder lo que venimos haciendo, con la misma propuesta. Puede entrar cualquiera porque cualquiera lo puede hacer bien. Hay dudas todo el tiempo porque todos lo están haciendo bien", sentenció Placente.