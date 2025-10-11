La Selección argentina Sub 20 venció 2-0 a México y se metió en semifinales

Por los cuartos de final, la Selección argentina Sub 20 superó a México con goles de Carrizo al minuto 8 y Silvetti a los 55'. Enfrentará a Colombia en semis.

La Selección argentina Sub 20 venció a México en el Estadio Nacional de Chile.

La Selección argentina Sub 20 consiguió un muy buen triunfo esta noche por 2-0 ante México y se metió en las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile 2025, que se juega en Chile, instancia a la que no llegaba hacía 18 años, desde la edición 2007.

Los goles los hicieron el extremo Maher Carrizo y el delantero Mateo Silvetti, uno en cada período. En la próxima instancia, Argentina se enfrentará a Colombia el miércoles venidero.

El gol de Maher Carrizo para el 1-0 de Argentina El gol de Maher Carrizo para el 1-0 de Argentina Argentina consiguió inclinar la balanza a su favor rápidamente, ya que a los 9 minutos Carrizo solo tuvo que empujar la pelota entre los tres palos luego de que le quedara un rebote que había dado el arquero mexicano, Emmanuel Ochoa, quien le había tapado un potente remate a Valentino Acuña.

Después, el equipo albiceleste tuvo varias situaciones para estirar rápidamente el marcador, pero Ochoa tuvo muy buenas apariciones y provocó que la primera mitad del encuentro termine solo 1-0.

El tan ansiado segundo gol llegó a los 10 minutos del complemento, cuando Silvetti definió con gran precisión luego de una jugada buenísima del defensor Juan Villalba. Esta anotación vino desde el banco de suplentes, ya que ninguno de los protagonistas en el gol comenzaron como titulares.