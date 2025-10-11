Día y hora de Argentina-Colombia, por las semifinales del Mundial Sub 20

Tras vencer 2-0 a México en cuartos de final, la Selección argentina Sub 20 enfrentará a Colombia, que superó 3-2 a España.

El rival en la próxima instancia será Colombia, que horas antes había superado 3-2 a España, uno de los favoritos, en un partidazo cambiante en la que llegó estar 2-1 abajo, pero lo logró dar vuelta en los instantes finales del encuentro.

Selección de Colombia Sub 20 Colombia será el rival de Argentina en semifinales. EFE La semifinal entre la Albiceleste y los Cafeteros se jugará este miércoles 15 de octubre desde las 20.00 (hora de Argentina) en el Estadio Nacional de Chile. Del otro lado de la llave, este domingo jugarán por cuartos de final Estados Unidos contra Marruecos a las 17.00 y Noruega frente a Francia a las 20.00.

Los caminos de Argentina y México en el Mundial Sub 20 Argentina se está floreando en este Mundial Sub 20 y ganó todos los partidos jugados hasta el momento. En fase de grupos venció 3-1 a Cuba en el debut, luego goleó a Australia por 4-1 y finalmente superó 1-0 a Italia en el cierre. Ya en octavos, aplastó a Nigeria por 4-0 y este sábado superó sin problemas a México en cuartos por 2-0.