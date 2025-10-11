La elocuente definición de Diego Placente tras avanzar a semifinales del Mundial Sub 20: "Hoy se disfruta, mañana..."

Diego Placente se expidió luego del triunfo de la Selección argentina Sub 20 sobre México por los cuartos de final.

El director técnico valoró la madurez del equipo y el equilibrio mostrado durante el partido: "Hoy nos tocó defender cuando teníamos que defender y jugar con jerarquía cuando teníamos la pelota. Hoy se disfruta y mañana se piensa en Colombia", destacó en primer término.

Diego Placente 2 Diego Placente volvió a meter a Argentina en semifinales de un Mundial Sub 20 después de 18 años. Fotobaires Placente, quien logró devolver al seleccionado juvenil a una instancia que no alcanzaba desde 2007, remarcó la importancia del compromiso colectivo: "Estos chicos entienden lo que es representar a la Argentina, y eso se nota en la cancha".

Las declaraciones de los jugadores Entre los jugadores, Julio Soler fue uno de los más efusivos: “Partido muy complicado, tenemos un equipazo, podemos llegar muy lejos, seguimos con el sueño intacto".

Consultado por el significado de volver a esta instancia tras casi dos décadas, agregó: "Mucha alegría, somos un grupo muy unido, queremos quedar en la historia y en las paredes del predio. Es prestigio y sueño para nosotros".