La elocuente definición de Diego Placente tras avanzar a semifinales del Mundial Sub 20: "Hoy se disfruta, mañana..."
Diego Placente se expidió luego del triunfo de la Selección argentina Sub 20 sobre México por los cuartos de final.
Luego del triunfo 2-0 frente a México, que significó el regreso de la Selección argentina Sub 20 a las semifinales de un Mundial Sub 20 después de 18 años, el entrenador Diego Placente y varios futbolistas expresaron su satisfacción y confianza de cara a lo que viene.
El director técnico valoró la madurez del equipo y el equilibrio mostrado durante el partido: "Hoy nos tocó defender cuando teníamos que defender y jugar con jerarquía cuando teníamos la pelota. Hoy se disfruta y mañana se piensa en Colombia", destacó en primer término.
Placente, quien logró devolver al seleccionado juvenil a una instancia que no alcanzaba desde 2007, remarcó la importancia del compromiso colectivo: "Estos chicos entienden lo que es representar a la Argentina, y eso se nota en la cancha".
Las declaraciones de los jugadores
Entre los jugadores, Julio Soler fue uno de los más efusivos: “Partido muy complicado, tenemos un equipazo, podemos llegar muy lejos, seguimos con el sueño intacto".
Consultado por el significado de volver a esta instancia tras casi dos décadas, agregó: "Mucha alegría, somos un grupo muy unido, queremos quedar en la historia y en las paredes del predio. Es prestigio y sueño para nosotros".
El delantero Mateo Silvetti, autor del segundo gol, también se mostró emocionado: "Siempre es bueno convertir para ayudar al equipo. Fue un partido difícil que se definió por detalles". Además, le restó importancia a los roces del final: "El partido venía picante, pero son cosas del fútbol".
Fuente: NA