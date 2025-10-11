Presenta:

Diego Placente

La elocuente definición de Diego Placente tras avanzar a semifinales del Mundial Sub 20: "Hoy se disfruta, mañana..."

Diego Placente se expidió luego del triunfo de la Selección argentina Sub 20 sobre México por los cuartos de final.

MDZ Deportes

Diego Placente habló tras la victoria de Argentina sobre México.

EFE

Luego del triunfo 2-0 frente a México, que significó el regreso de la Selección argentina Sub 20 a las semifinales de un Mundial Sub 20 después de 18 años, el entrenador Diego Placente y varios futbolistas expresaron su satisfacción y confianza de cara a lo que viene.

El director técnico valoró la madurez del equipo y el equilibrio mostrado durante el partido: "Hoy nos tocó defender cuando teníamos que defender y jugar con jerarquía cuando teníamos la pelota. Hoy se disfruta y mañana se piensa en Colombia", destacó en primer término.

Diego Placente 2
Diego Placente volvió a meter a Argentina en semifinales de un Mundial Sub 20 después de 18 años.

Placente, quien logró devolver al seleccionado juvenil a una instancia que no alcanzaba desde 2007, remarcó la importancia del compromiso colectivo: "Estos chicos entienden lo que es representar a la Argentina, y eso se nota en la cancha".

Las declaraciones de los jugadores

Entre los jugadores, Julio Soler fue uno de los más efusivos: “Partido muy complicado, tenemos un equipazo, podemos llegar muy lejos, seguimos con el sueño intacto".

Consultado por el significado de volver a esta instancia tras casi dos décadas, agregó: "Mucha alegría, somos un grupo muy unido, queremos quedar en la historia y en las paredes del predio. Es prestigio y sueño para nosotros".

El delantero Mateo Silvetti, autor del segundo gol, también se mostró emocionado: "Siempre es bueno convertir para ayudar al equipo. Fue un partido difícil que se definió por detalles". Además, le restó importancia a los roces del final: "El partido venía picante, pero son cosas del fútbol".

Fuente: NA

