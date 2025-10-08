La Selección argentina va por los cuartos de final del Mundial Sub 20, ante Nigeria: formaciones, hora y TV

La Selección argentina de Diego Placente se mide ante el combinado africano con el objetivo de meterse entre los 8 mejores del Mundial Sub 20.

La Selección argentina se enfrentará este miércoles con su par de Nigeria, por los octavos de final del Mundial Sub 20 que se lleva a cabo en Chile. El encuentro, que está programado para las 16:30 (hora de Argentina), se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago y se podrá ver a través de DSports y Telefe. El árbitro designado fue el italiano Maurizio Mariani.

La Selección argentina busca los cuartos de final del Mundial Sub 20 La Selección argentina, que es dirigida por Diego Placente, se clasificó a los octavos de final luego de su impecable participación en el Grupo D, donde superó 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia. Esto le permitió ser la única selección junto con la de Japón en finalizar la primera fase con puntaje ideal.

Argentina en el Mundial Sub 20 La Selección Argentina Sub 20 se mide con Nigeria en busca de los cuartos de final. Prensa AFA Nigeria, por su parte, terminó por debajo de Colombia y Noruega en el Grupo F, pero gracias a los cuatro puntos acumulados consiguió avanzar como uno de los cuatro mejores terceros junto con Corea del Sur, España y Francia.

En este encuentro, la Selección argentina buscará tomarse revancha de lo ocurrido hace dos años, ya que en el último Mundial Sub 20 también tuvieron una actuación impecable en la fase de grupos, pero en los octavos de final sufrieron una sorpresiva caída 2-0 ante Nigeria. La “Albiceleste”, además, quiere aprovechar la oportunidad este Mundial Sub 20 para volver a meterse en los cuartos de final de esta competición por primera vez desde la edición de 2011.

Este no será el único partido de la jornada, ya que este miércoles estará cargado de actividad. A las 16:30, en simultáneo al encuentro de la Selección argentina, Colombia se enfrentará con Sudáfrica, mientras que a las 20 se disputarán los últimos dos cruces: Paraguay – Noruega y Japón – Francia.