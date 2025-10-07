Atento, Scaloni: jugó en la Selección argentina, la rompe en Europa, no es convocado ¡y podría irse a Italia!

Matías Soulé aún no tuvo su debut con la Selección argentina y, a menos de un año para el Mundial, la situación se está volviendo frustrante para él.

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y la Selección argentina, que intentará repetir el título obtenido en Qatar 2022, comenzará esta semana a jugar sus primeros amistosos de preparación. Lionel Scaloni, además de reforzar el equipo ya consolidado, busca ver jugadores nuevos en estos partidos e incluyó alguna sorpresas en la última convocatoria.

Sin embrago, hubo una ausencia en la lista que se hizo notar: Matías Soulé. Uno de los famosos "europibes", que ha logrado destacarse de gran modo en los últimos años y que hoy brilla como una de las figuras de la Roma, a pesar de sus muy buenos rendimientos, no ha sido llamado en todo el año y esta situación ya comienza a tornarse frustrante para él.

Matías Soulé Matías Soulé jugando para la Selección Sub 20. @matiassoule11 A tan pocos meses de que comience la Copa del Mundo, el joven delantero de 22 años comienza a ver cómo sus chances de participar con la Scaloneta se van haciendo cada vez más improbables. Es que, más allá de integrar alguna nómina aislada y de participar con las selecciones juveniles, aún no tuvo siquiera su debut con la Mayor.

La advertencia del representante de Matías Soulé "Está trabajando duro para la Selección; es el único joven argentino que aún no ha tenido la oportunidad de jugar un minuto. Se está convirtiendo en un líder en un gran equipo como la Roma. Sabemos que Argentina tiene muchos jugadores en esa posición, pero con esta consistencia de rendimiento, Matías merece una convocatoria", opinó al respecto Martin Guastadisegno, su representante, este martes en diálogo con la página partidaria LaRoma24.it.