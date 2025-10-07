Selección argentina fashion: las fotos, las marcas de lujo y las excentricidades

La Selección argentina ya está instalada en Fort Lauderdale, Estados Unidos, donde comenzará su preparación para los amistosos de la fecha FIFA. Pero antes de pisar el césped, los jugadores se destacaron con su estilo fuera de la cancha: se sabe, son muchos los que siguen las tendencias de la moda.

Mientras los 27 convocados se ponen a disposición de Lionel Scaloni , las redes se llenaron de elogios por los looks con los que los futbolistas llegaron al país norteamericano, combinando piezas de lujo y streetwear con una comodidad absoluta.

El clima cálido de Florida invitó a looks frescos y relajados, y entre los más destacados estuvieron Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Ambos se mostraron sonrientes, caminando bajo el sol con outfits que reflejaron sus personalidades opuestas pero complementarias.

Messi optó por un conjunto urbano en tonos neutros, con una camiseta blanca, bermudas deportivas gris oscuro y una sobrecamisa liviana tipo azul noche, un look simple pero cuidado, con ese aire effortless que siempre lo caracterizó. Completó con zapatillas grises de suela gruesa y un bolso negro en mano.

La Selección Argentina ya está instalada en Fort Lauderdale, donde comenzó su preparación p (5)

A su lado, De Paul eligió un conjunto tejido de Marní en tono crudo con rayas celestes y naranjas en el borde, compuesto por bermuda y camisa abierta que dejaba ver el pecho. En los pies, lució unas zapatillas blancas de diseño deportivo y en la mano, un bolso de cuero negro. El look tuvo lujo y desenfado, una mezcla que ya se volvió parte de su sello personal, siempre jugando con texturas y siluetas.

La Selección Argentina ya está instalada en Fort Lauderdale, donde comenzó su preparación p (3) Rodrigo De Paul y Lionel Messi.

Cristian “Cuti” Romero apostó por un estilo más sobrio y casual con una remera blanca de Louis Vuitton con la palabra “Lovers” en cristales bordados, combinada con un jean celeste.

La Selección Argentina ya está instalada en Fort Lauderdale, donde comenzó su preparación p Cristian “Cuti” Romero.

Otro dúo que llamó la atención fue el de Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi, quienes aparecieron juntos con looks coordinados dentro del código sporty-elegante. Gerónimo llevó un conjunto azul marino con remera blanca y gorra al tono, zapatillas urbanas y una imponente valija plateada coronada por un bolso verde de Louis Vuitton con el monograma clásico. A su lado, Leonardo se mantuvo en una línea más minimalista con remera negra, pantalones holgados de pana y zapatillas claras.

La Selección Argentina ya está instalada en Fort Lauderdale, donde comenzó su preparación p (2) Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi.

José Manuel López apostó por una remera blanca de Jacquemus y bermudas de jean amplias, combinadas con unas zapatillas multicolor, mientras que Aníbal Moreno, en cambio, eligió una remera negra y jeans rotos, completando con zapatillas de base gruesa y una valija negra. Ambos irradiaron esa vibra de aeropuerto con estilo, viéndose relajados, prácticos y con una dosis justa de moda.

La Selección Argentina ya está instalada en Fort Lauderdale, donde comenzó su preparación p (4) José Manuel López junto a Aníbal Moreno.

Por último, Enzo Fernández lució un look relajado y eligió una remera negra ajustada de Burberry, reconocible por la pequeña placa metálica al frente, combinada con un short deportivo del mismo tono que reforzó el estilo off-duty. Sumó accesorios que le dieron personalidad, como cadenas plateadas con cruces, anteojos de sol y una gorra negra usada hacia atrás que acentuó la onda urbana.