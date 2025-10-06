La Joaqui se mostró con look western e hizo un anuncio especial: ¡mirá!
La Joaqui mostró en Instagram un look western y anunció su nuevo videoclip con Ian Lucas. ¡Mirá las fotos!
La Joaqui compartió en redes dos facetas muy distintas pero igual de potentes. Por un lado, una propuesta cowboy que acompañó con un aire relajado al aire libre, y por otro, un look coquette que anticipaba su próximo videoclip.
La cantante marplatense eligió un set con pequeños lunares rojos. La blusa cropped con mangas abullonadas y cuello bobo se cerraba con un lazo de Vichy, mientras que la minifalda de tiro alto terminaba con puntilla, un detalle que sumó muchísima delicadeza.
Lo western se materializó con un cinturón ancho de cuero marrón, cargado de tachas plateadas y una hebilla adornada con tiritas largas que caían como flecos. El sombrero de mimbre color tostado fue la pieza clave para darle identidad cowboy al look.
Por otro lado, eligió un conjunto de dos piezas en estampado rojo y blanco, un clásico que suele asociarse a la coquetería. El top, sin mangas, se ajustó al torso para resaltar la silueta, mientras que el pantalón capri tiro alto delineó su cintura.
Ese mismo posteo sirvió como antesala de lo que anunció enseguida, su próximo lanzamiento musical junto al youtuber Ian Lucas. “Tenemos una propuesta”, escribió la artista, generando expectativa entre sus seguidores.