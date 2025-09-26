La Joaqui se expresó por el asesinato de las jóvenes en Florencio Varela y la liquidaron: "Vos sos parte"
La cantante se unió al pedido de justicia en redes sociales, pero su mensaje generó una fuerte ola de críticas: los detalles.
El triple crimen ocurrido en Florencio Varela sacudió al país en los últimos días. Tras el terrible desenlace de las tres jóvenes: Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, muchas figuras públicas y no expuestas se pronunciaron en pos de lo sucedido.
Uno de los mensajes que más relevancia tuvo fue el de Dalma Maradona, por ser de las primeras en saltar y expresarse tras la confirmación de que los cuerpos encontrados correspondían a las jóvenes que eran intensamente buscadas: "Pero la pu** que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos? Vuelvan a decirnos exageradas! HDRMP".
Emilia Mernes se sumó al pedido de justicia luego del brutal asesinato. La artista compartió un contundente mensaje en su cuenta de Instagram: "Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara! Todo mi amor a sus familias".
Quien no podía faltar en la pronunciación es Lali, quien también escribió sobre lo ocurrido: "Justicia por Brenda, Morena y Lara". Quien tomó protagonismo en la escena fue La Joaqui, quien luego de expresar su opinión sobre el tema, fue altamente criticada.
Fuerte repudio hacia La Joaqui
La artista de cumbia y trap decidió escribir en su cuenta de X: "Me aterra pensar que cada vez que se violenta una mujer sea cual sea su contexto o situación, se considera lógico buscar justificaciones al respecto".
Inmediatamente, los usuario no esperaron a la crítica y decidieron fulminarla con una catarata de comentarios: "Vos sos parte que incentiva y hace guita con esta cultura de mierda, en Corea del Sur serías limpiabaños, marrona".
Otros de los usuarios expresaron: "Pero tus canciones no hablan de que salir con un narco y vender la raja no está tan mal. Bueno, como verás, está muy mal", "Ni un put* tema tuyo habla del amor propio, todos tus temas de mierda hablan de lo que bien que es ser put*, y drogadict*", "Está muy bien repudiar la violencia, nadie lo discute. Pero cuando tus letras reducen a las chicas a objetos sexuales, romantizan la prostitución y lo vulgar como si fuera empoderamiento, es contradictorio".
La canción con la que defenestraron a La Joaqui
Entre la catarata de comentarios, los usuarios trajeron a la memoria la canción "Tatto", publicada en 2024 junto con Elaggume. La letra, que habla de sicarios, fue criticada, sumada a una lista extensa de temas de la artista.
Hasta el momento, la cantante no respondió a las fuertes críticas. Sin embargo, la publicación a tomado relevancia y su viralidad hace que recolecte más y más comentarios, llegando a casi 3.000 mensajes y más de 50 mil me gustas.