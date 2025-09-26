La Joaqui se expresó por el asesinato de las jóvenes en Florencio Varela y la liquidaron: "Vos sos parte"

El triple crimen ocurrido en Florencio Varela sacudió al país en los últimos días. Tras el terrible desenlace de las tres jóvenes: Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, muchas figuras públicas y no expuestas se pronunciaron en pos de lo sucedido.

Uno de los mensajes que más relevancia tuvo fue el de Dalma Maradona , por ser de las primeras en saltar y expresarse tras la confirmación de que los cuerpos encontrados correspondían a las jóvenes que eran intensamente buscadas: "Pero la pu** que los parió! ¿Qué es lo que tiene que pasar para que dejen de matarnos? Vuelvan a decirnos exageradas! HDRMP".

El brutal triple crimen de Brenda Loreley Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela, conmociona al país. Archivo MDZ

Emilia Mernes se sumó al pedido de justicia luego del brutal asesinato. La artista compartió un contundente mensaje en su cuenta de Instagram: "Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara ! Todo mi amor a sus familias".

Quien no podía faltar en la pronunciación es Lali, quien también escribió sobre lo ocurrido: "Justicia por Brenda, Morena y Lara ". Quien tomó protagonismo en la escena fue La Joaqui , quien luego de expresar su opinión sobre el tema, fue altamente criticada.

Fuerte repudio hacia La Joaqui

image La Joaqui es redes. Créditos: X / medicenlajoaqui

La artista de cumbia y trap decidió escribir en su cuenta de X: "Me aterra pensar que cada vez que se violenta una mujer sea cual sea su contexto o situación, se considera lógico buscar justificaciones al respecto".

Inmediatamente, los usuario no esperaron a la crítica y decidieron fulminarla con una catarata de comentarios: "Vos sos parte que incentiva y hace guita con esta cultura de mierda, en Corea del Sur serías limpiabaños, marrona".

Otros de los usuarios expresaron: "Pero tus canciones no hablan de que salir con un narco y vender la raja no está tan mal. Bueno, como verás, está muy mal", "Ni un put* tema tuyo habla del amor propio, todos tus temas de mierda hablan de lo que bien que es ser put*, y drogadict*", "Está muy bien repudiar la violencia, nadie lo discute. Pero cuando tus letras reducen a las chicas a objetos sexuales, romantizan la prostitución y lo vulgar como si fuera empoderamiento, es contradictorio".

La canción con la que defenestraron a La Joaqui

Entre la catarata de comentarios, los usuarios trajeron a la memoria la canción "Tatto", publicada en 2024 junto con Elaggume. La letra, que habla de sicarios, fue criticada, sumada a una lista extensa de temas de la artista.

Hasta el momento, la cantante no respondió a las fuertes críticas. Sin embargo, la publicación a tomado relevancia y su viralidad hace que recolecte más y más comentarios, llegando a casi 3.000 mensajes y más de 50 mil me gustas.