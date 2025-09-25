"Me dejaste sola", el desgarrador posteo de la hermana de una de las víctimas del triple crimen en Florencio Varela

Tras el descubrimiento y posterior confirmación del brutal triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela , la hermana menor de una de las víctimas realizó diversos posteos en redes sociales sobre la pérdida de su hermana.

"Estoy haciendo el duelo de mi hermana y venís a acusarme a mí de que yo entregué a mi hermana, hijo de puta", disparó Agostina Gutiérrez en una historia de su Instagram que en estos momentos es investigada por la Justicia con el fin de identificar a quién iba dirigido para poder avanzar en la causa.

La principal hipótesis que se baraja es la de un ajuste de cuentas narco de una banda de origen peruano, ya que presuntamente una de las jóvenes les habría robado una cantidad determinada de cocaína. Hasta el momento, hay 12 personas demoradas por el triple crimen , de las cuales cuatro ya fueron trasladadas a la UFI Nº 2 de Laferrere.

Las declaraciones de la hermana de Lara se deben a lo dicho este miércoles por Luz, prima de ambas, la cual reveló a la prensa que la casa de Gutiérrez, ubicada en La Tablada, habría sido tiroteada desde una moto.

“No había nadie en el lugar, pero fueron varias detonaciones”, afirmó. Además, la hermana de la joven asesinada publicó diversos posteos despidiendo a Lara, en los que mostró su tristeza ante la trágica pérdida.

Mandanos Fuerzas,el Mensaje De La Hermana De Lara En Redes Uno de los posteos de la hermana de Lara, una de las jóvenes asesinadas en el triple crímen en Florencio Varela. Instagram

En medio de la conmoción por el triple crimen, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reveló que las jóvenes fueron torturadas antes de ser asesinadas y que esas agresiones fueron transmitidas en vivo a través de una red social en un grupo cerrado que contaba con 45 personas conectadas.

El doloroso posteo de la hermana de Lara

Por otro lado, la hermana de Lara subió un video en Instagram y escribió: "Me dejaste sola hermana, me vas a doler toda la vida. Volvé por favor, ya no podemos más”.

El Video De La Hermana De Lara Para Despedirla Uno de los videos publicados por Agostina, hermana de Lara. Instagram

Cómo sigue la investigación del triple crimen de las chicas asesinadas en Florencio Varela

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela apuntaría a un entramado que vincula redes de prostitución con el narcotráfico y posibles ajustes de cuentas.

Según trascendió, el narcotraficante peruano señalado como autor intelectual habría mostrado las torturas a las víctimas en un grupo cerrado de una red social, donde advirtió que “esto es lo que les pasa a los que me roban droga”. Durante esa transmisión, el jefe de la organización ordenó a sus sicarios iniciar las agresiones contra las jóvenes.

En paralelo, los cuatro detenidos por el caso serán indagados e imputados este jueves, mientras se esperan nuevas pericias en la vivienda donde fueron hallados los cuerpos de las chicas.

La foto de la hermana de Lara en sus redes Uno de los posteos más recientes de Agostina, alegando que los dichos sobre su hermana no cambiarán su visión de su persona. Instagram

Qué dijo la autopsia

De acuerdo con los resultados de las autopsias, Lara Gutiérrez, de 15 años, sufrió la amputación de los cinco dedos de su mano izquierda y la mutilación de una oreja, antes de ser asesinada de una puñalada en el cuello.

Morena Verdi y Brenda del Castillo también fueron sometidas a brutales torturas: a la primera la golpearon hasta aplastarle la cabeza y a la segunda le quebraron el cuello tras recibir múltiples puntazos.

Las tres chicas habían sido vistas por última vez en La Matanza, cuando subieron a una camioneta blanca en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada. La última señal del celular de Lara se registró a las 23.14 en Florencio Varela, donde horas después aparecieron los cuerpos.

El pedido de los familiares de las chicas asesinadas en Florencio Varela

La madre de Brenda, una de las jóvenes de 20 años, pidió justicia por su hija, "que paguen todos los que tengan que pagar", y se lamentó por la tragedia que estaba atravesando: "Me arrancaron a mi hija, era una nena buena y no se merecía ninguna de estas tres chicas terminar como terminó".

El Pedido Desesperado De La Mamá De Brenda, Una De Las Chicas Asesinadas De La Matanza X

Además, hizo un pedido a la prensa y al sistema judicial, en el que dijo: "Les pido por favor, no me importa la política, no me importa nada, quiero que me ayuden a que caigan todos: a los que encontraron y seguramente atrás hay otra cosa".

"Quiero a todos presos", sentenció la madre de Brenda entre sollozos. La mujer, visiblemente afectada, subrayó: "No voy a echar culpa a nadie en este momento, ya mi hija no está, yo lo único que pido es que me ayuden a encontrar a todos, uno por uno".

Cuando le consultaron por el bebé de 1 año , la mamá de la joven afirmó que estará con ella, y que "es lo que me quedó de mi hija".

Por otro lado, Federico, primo de Brenda y Morena, denunció en diálogo con radio Mitre la falta de respuestas de las autoridades: “Hay una banda de narcotraficantes capaz de matar y descuartizar a tres jóvenes ante la pasividad de la Justicia, que no toma las denuncias, de la Policía, que tampoco lo hace, y de un sistema de seguridad que tarda en reaccionar”.