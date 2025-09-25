"No aparezcas más", el jardinero de la casa del horror en Florencio Varela dio fuertes detalles de quienes vivían ahí

En diálogo con la prensa, el jardinero de la casa del horror dio detalles de la pareja que vivía en el lugar y que lo echó el sábado tras el triple crimen.

El jardinero de la casa ubicada en Malta y El Chañar, Florencio Varela, habló con la prensa y dio detalles de los residentes que huyeron luego de la comisión del triple crimen. "El sábado me dijo que no aparezca más por ahí porque ella dejaba el alquiler", comentó.

En diálogo con A24, el jardinero contó como llegó a los residentes de la casa del horror donde sucedió el triple crimen que, según todo indica, estaría vinculado con el mundo del narcotráfico. En la conversación con el periodista Javier Mozo, señaló: "La primera vez que vine a cortar el pasto me atendió el peruano. Era un morocho grande y me dijo que no se encontraba la chica".

Sobre esta mujer señaló que, tras solo un par de visitas, le "quería invitar merca" y, además, habría buscado algo más con el joven que mantuvo bajo resguardo su identidad: "Muchas veces me invitó a pasar al fondo de la casa y me negué". Con respecto a esto el aseguró que le dejó los puntos en claro: "Le dije 'Yo vengo acá a cortar el pasto afuera. Si vos querés contratar a alguien para que te corte el pasto adentro, no hay problema'".

El jardinero, que según su relato mantuvo más relación con la mujer que con el hombre que vivía allí, contó que "ella siempre tuvo esa mala intención conmigo. Quería a toda costa que yo pase al fondo. Se ve que me querían probar".