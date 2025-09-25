El fuerte descargo de TikTok tras la transmisión del triple crimen de Florencio Varela en redes: "No hay registro"

Según trascendió, el asesinato de las jóvenes se transmitió por una red social y desde TikTok confirmaron que, tras una investigación, no fue en su plataforma.

Uno de los detalles más horrorosos del triple crimen de Florencio Varela es que, aparentemente, el asesinato de las jóvenes habría sido transmitido a través de una red social con 45 personas como espectadoras. Sin embargo, desde TikTok confirmaron, tras una investigación, que no fue en su plataforma.

Después de que se conoció este hecho, una de las plataformas señaladas fue justamente TikTok. Desde la red social emitieron un comunicado en el que explicaron: "A partir de los hechos de público conocimiento queremos confirmar que el contenido mencionado en algunos medios periodísticos no sucedió en TikTok".

Según trascendió, el asesinato de Morena, Brenda y Lara fue transmitido en un grupo cerrado de otra red social, donde había 45 personas conectadas. Allí también se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: "Esto es lo que les pasa a los que me roban droga".

El descargo de TikTok "Luego de una exhaustiva investigación de nuestro equipo, podemos confirmar que no hay registro de un video relacionado con este caso en la plataforma TikTok", agregaron.

Además, aclararon que este tipo de contenidos, en caso de transmitirse desde su red social, son retirados de inmediato: "El equipo de Trust & Safety de TikTok está compuesto por decenas de miles de profesionales en todo el mundo y trabaja con estrictas medidas de seguridad para prevenir este tipo de situaciones. A través de inteligencia artificial y control humano, los contenidos violentos que pudieran existir son retirados de la plataforma de manera inmediata".