Compra viral en Temu: pidió una hidrolavadora y lo que llegó lo dejó sin palabras

Un hombre decidió hacer su primer pedido online por Temu, la plataforma de compras que se volvió tendencia por sus precios bajos y envíos internacionales. Con entusiasmo, encargó una hidrolavadora y un inflador para auto, confiando en que recibiría herramientas útiles. Pero lo que llegó lo dejó completamente sorprendido y a las redes, también, haciéndose rápidamente viral .

La historia recorrió las redes gracias a su hija, quien compartió el momento en TikTok con el texto: “POV: mi papá pide por primera vez solo, por Temu, una hidrolavadora y un inflador para auto”. En el video se ve al hombre abriendo el paquete y mostrando los productos recibidos, que distaban bastante de lo que imaginaba.

El video se volvió viral en TikTok: su papá pidió una hidrolavadora y recibió algo insólito. Foto: Shutterstock

“La hidro y el inflador en cuestión”, escribió su hija en otro clip, mostrando los objetos diminutos que llegaron: una especie de mini rociador de plástico y un inflador manual que parecía más un juguete que una herramienta real. La escena generó miles de comentarios, entre risas, empatía y advertencias sobre compras online.

El video acumuló reproducciones en pocas horas y abrió el debate sobre las expectativas versus la realidad en plataformas como Temu. Muchos usuarios compartieron experiencias similares, mientras otros defendieron la app por sus precios y variedad, aunque reconocieron que hay que leer bien las descripciones.

Más allá del resultado, la historia conectó por su ternura y espontaneidad: un papá ilusionado, una hija divertida y una compra que terminó siendo viral. En tiempos donde todo se comparte, incluso los errores pueden convertirse en contenido entrañable.