¿Qué pasó con Mauro Icardi y la China Suárez? Un trend viral los puso en la mira y las redes no los perdonaron

La pareja que convive en Turquía se sumó a un desafío que tomó viralidad en las redes sociales. Aunque no fue bien recibido: los detalles.

Desde la confirmación de la pareja hasta la fecha, los mediáticos han sido sin dudas una de las relaciones más criticadas y puestas en duda en la industria del espectáculo. La China Suárez y Mauro Icardi están juntos desde hace nueve meses y tras el lapso de tiempo, han protagonizado algunos momentos que fueron catalogados como polémicos.

La actriz, que pasó de "China" a "Turca", ha demostrado vivir de la mejor manera en el país euroasiático. Por ejemplo, en las últimas horas, la mujer se mostró en una boutique de Louis Vuitton, donde se la vio frente a la máquina de personalización de la marca, un servicio VIP que permite grabar iniciales o símbolos sobre billeteras, valijas y accesorios.

image La China Suárez y Mauro el Louis Vuitton. Créditos: Instagram / sangrejaponesa

Mientras tanto, del lado de Mauro hay numerosas polémicas, sobre todo luego de la viralización del video en el Chateau Libertador, donde se dieron a conocer imágenes del 27 de junio y revelan la dramática secuencia que protagonizaron la empresaria y el futbolista en el ascensor del edificio. Un momento privado que convirtió en una prueba clave de la conflictiva dinámica familiar.

El video muestra a Mauro Icardi con dos teléfonos, uno grabando la escena y otro en medio de una llamada, mientras intenta llevarse a sus hijas. La escena se complica al ver a Wanda Nara tratando de mediar la situación, ya que el futbolista se rehusaba a llevar a los perros de las menores a su casa.