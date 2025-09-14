¡Polémico! Salió a la luz un video del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau

Wanda Nara y Mauro Icardi fueron captados en un momento de gran conflicto en el ascensor de su edificio, una escena de la que fueron testigos sus propias hijas y que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Se trata de la polémica pelea en el Chateau Libertador de hace algunos meses.

Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron una tensa escena y esta semana se filtró un video.

Las imágenes datan del 27 de junio y revelan la dramática secuencia que protagonizaron la empresaria y el futbolista en el ascensor de su edificio, el Chateau Libertador. Un momento privado que convirtió en una prueba clave de la conflictiva dinámica familiar.

El video , que se publicó en la cuenta muylorena_clips, muestra a Mauro Icardi con dos teléfonos, uno grabando la escena y otro en medio de una llamada, mientras intenta llevarse a sus hijas. La escena se complica al ver a Wanda Nara tratando de mediar la situación, ya que el futbolista se rehusaba a llevar a los perros de las menores a su casa.

La situación tuvo como principal protagonista a la menor de las niñas, que se encontraba en brazos de Mauro Icardi. La pequeña, visiblemente afectada, expresa su deseo de llevar a su mascota junto a ella, en una escena que terminó con gritos y llantos. La escalada de la situación fue tal que los vecinos del Chateau Libertador terminaron llamando a la policía para que pongan orden y calmen a todos los involucrados.

Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi sufrieron el momento. Foto: Instagram wanda_nara

El episodio del ascensor se suma a una serie de situaciones que han marcado la relación entre la empresaria y el delantero en los últimos meses. La dinámica familiar se vio atravesada por diferencias legales y personales, que en ocasiones se trasladaron al plano mediático. La aparición de la grabación aportó una nueva perspectiva sobre lo ocurrido.