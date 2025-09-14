¡Polémico! Salió a la luz un video del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau
Cuando todo terminar, se filtró un video donde muestra la verdad detrás de la dura pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi en el Chateau por sus hijas.
Wanda Nara y Mauro Icardi fueron captados en un momento de gran conflicto en el ascensor de su edificio, una escena de la que fueron testigos sus propias hijas y que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Se trata de la polémica pelea en el Chateau Libertador de hace algunos meses.
Las imágenes datan del 27 de junio y revelan la dramática secuencia que protagonizaron la empresaria y el futbolista en el ascensor de su edificio, el Chateau Libertador. Un momento privado que convirtió en una prueba clave de la conflictiva dinámica familiar.
El video, que se publicó en la cuenta muylorena_clips, muestra a Mauro Icardi con dos teléfonos, uno grabando la escena y otro en medio de una llamada, mientras intenta llevarse a sus hijas. La escena se complica al ver a Wanda Nara tratando de mediar la situación, ya que el futbolista se rehusaba a llevar a los perros de las menores a su casa.
La situación tuvo como principal protagonista a la menor de las niñas, que se encontraba en brazos de Mauro Icardi. La pequeña, visiblemente afectada, expresa su deseo de llevar a su mascota junto a ella, en una escena que terminó con gritos y llantos. La escalada de la situación fue tal que los vecinos del Chateau Libertador terminaron llamando a la policía para que pongan orden y calmen a todos los involucrados.
El episodio del ascensor se suma a una serie de situaciones que han marcado la relación entre la empresaria y el delantero en los últimos meses. La dinámica familiar se vio atravesada por diferencias legales y personales, que en ocasiones se trasladaron al plano mediático. La aparición de la grabación aportó una nueva perspectiva sobre lo ocurrido.