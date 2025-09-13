Gustavo Méndez realizó una grave denuncia contra los trolls de Wanda Nara: "Dijeron que mi papá me..."

La mañana del miércoles amaneció agitada para Gustavo Méndez , periodista que se hizo conocido por su entrevista con Eugenia "la China" Suárez. Desde aquel entonces, el hombre ha mantenido el seguimiento en el caso de Wanda Nara y Mauro Icardi . En las últimas horas, denunció un hecho gravísimo: ¿de qué se trata?

El comunicador que se desempeña en Mujeres Argentinas por Canal 13, publicó en su cuenta oficial de X tres capturas en donde se evidencian diversos mensajes con graves afirmaciones, las cuales el hombre se encargó de mostrar a sus seguidores y por supuesto, con profunda molestia.

"Los trolls de Wanda me hicieron una "carta de destino": averiguaron mi fecha de nacimiento y dijeron que mi papá abusó de mi de chico y que era gay", empezó el descargo Méndez . Luego, continuó: "Se pusieron felices y comenzaron a difundirlo 'voy por tu cariño'. Con esto termino", culminó Gustavo .

En dichas capturas, se leen mensajes, tales como: "Ahí están los abusos sexuales", "Y lo gay el número 3 a la izquierda". En otras de las tomas de pantalla, una persona escribió: "Descubrí que Méndez es gay y que su papá abusó de él. Así que le dejé mi humilde opinión. Denme un like".

image Las capturas de pantalla que denunció por redes Gustavo Méndez. Créditos: X / gusta_mendez

En dicho posteo, el usuario titulado María Elena, escribió: "Flaco salí del clóset, andá con los sobres que te llegan al psiquiatra y así dejas de joder con tu viejo porque te cargó bastante la cabeza pelotud*, sos resentido, te queda fatal el papel de víctima y de lame klo".

image Las capturas de pantalla que denunció por redes Gustavo Méndez. Créditos: X / gusta_mendez

La misma persona realizó otros tuits: "Que bueno que tenemos buenos abogados. Ahora por acosar a nuestras chicas y a Wanda preparáte", "De la pedofilia que conocés de chiquito eso?", "Salí Gustavo y contá lo de tu viejo".

Ante la situación, una catarata de comentario decidió hablar de la situación: "Sin descanso hasta dar con ellos! No se daña el honor ni la vida de una persona gratis", "Dios mio Gus, que terrible. Diría que sobrepasaron los límites pero realmente con todo lo que va saliendo, claramente nunca supieron/tuvieron límites", "Sos muy inteligente como para darle identidad a eso, pero es excelente, que hagas justicia, sobre semejante mentira. Fuerza Gustavo".