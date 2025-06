Gustavo Méndez aseguró que Javier Milei y Fátima Flórez están juntos: "Yuyito González está enojada porque..."

Fátima Flórez lo negó, y dijo que solo eran amigos. También afirmó ser la mejor ex, y que sus antiguas parejas la adoran. Aunque desde otra arista, Gustavo Méndez sigue desmintiendo la premisa de la humorista. La relación entre la mujer y Javier Milei se culminó en abril de 2024, ¿Hay una segunda oportunidad en puerta?

"Estuvo en Olivos, no fue a jugar ni al buraco, a la canasta o chinchón. Estuvo hace dos semanas y Yuyito González está enojada porque ya tenía la información de esta segunda vuelta. Incluso cuando pasó lo del encuentro de Karina Milei, se genera tensión, Amalia medio que no la quiere saludar, lo que me dicen es que Karina dijo 'que culpa tengo yo de lo que hace mi hermano en su vida privada'", expresó Méndez.