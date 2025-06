Fátima Florez ninguneó a Yuyito González en medio de la supuesta reconciliación con Javier Milei:

La primera consulta fue sobre la situación sentimental y allí Fátima comentó: "Ya aclaramos que no es eso y somos simplemente amigos, lo hemos aclarado los dos y no sé por qué se hacen tantas especulaciones". De hecho, Javier Milei también le contestó un mensaje a la periodista Maribel Leone, dejando en claro la relación que mantiene con su expareja.

Otra de las preguntas tuvo que ver con las declaraciones de Yuyito González ante los rumores de reconciliación y el cronista expresó si la conductora de "Empezar el Día" fue irónica con sus comentarios y Fátima fue letal con la respuesta: "No tengo idea, no conozco a la persona de la que me hablan... No conozco su cabeza y cómo piensa. Tampoco es un personaje que yo interprete y si fuera una de las imitaciones que yo hago, por ahí te podría decir que entiendo la psicología del personaje".