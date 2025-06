Fátima Flórez contó una intimidad de Yuyito González y la fulminó: "Lo tocaba más cuando era novio mío"

Recientemente, la humorista se sinceró y habló con Luis Ventura en Secretos Verdaderos (América TV). Cuando fue consultada por su relación con la conductora, ella fue tajante: "No nos conocemos, nunca nos hemos cruzado. Sé que me estuvo nombrando mucho en estos días, se estuvo acordando de mi madre y mi familia, no en los mejores términos".

Luego, Ventura se refirió a una situación de González y Flórez, en donde supuestamente, la última expareja de Milei habría evitado encontrarse cara a cara con la humorista. Por su parte, la rubia dijo: "No tengo idea, no nos hemos visto. No me incomoda verla, ando con la conciencia en alto, no sé que problema le puedo causar".