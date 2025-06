La palabra más esperada: Javier Milei rompió el silencio tras los rumores de reconciliación con Fátima Florez

Fue tan alto el nivel de la noticia que Amalia Yuyito González, expareja del presidente, decidió hablar sobre el tema en su programa "Empezar el Día" y fue contundente: "Yo estoy feliz con mi vida. Agradezco que, a partir de hoy, que no sé si son o no son, a mí no me importa nada y vuelvo a abrir los canales de comunicación con los noteros. Pero no me vengan a hablar del pasado. Tienen otros nombres para ir a hablar. Paz y amor. Besos".