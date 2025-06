La opinión de Viviana Canosa tras los dichos de Yuyito González por la presunta reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez

Según contó el periodista Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas, Fátima Florez se habría reconciliado con Javier Milei :"Habría ido a Olivos a cenar y se habría quedado a dormir", aseguró y remarcó que la hermana del Presidente, Karina Milei, estaría a favor de esta relación, no como ocurría con Yuyito González, con quien se cruzó públicamente y le negó el saludo.

Javier Milei y Fátima Florez confirmaron su romance en julio de 2023, antes de que él fuera elegido como presidente de los argentinos. No llegaron a cumplir un año juntos, ya que en abril de 2024 decidieron ponerle punto final a la relación.

Quien decidió opinar al respecto fue Viviana Canosa y no se guardó absolutamente nada: "Quiero ir un poco a las mujeres de Milei... Si vos te peleas con alguien, no sé si decís vi cosas horrendas o fue como un exorcismo". Luego, Viviana comentó y se preguntó si "la hermana (Karina) también tiene injerencia en las mujeres, si ahora se reconciliara con Fátima es que ahí puso el ojo la hermana o en las relaciones de Milei no corta ni pincha".