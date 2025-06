De qué rubro tiene que ser el nuevo novio de Yuyito González

Javier Milei estuvo presente este lunes en "Empezar el día", el programa que conduce Yuyito González. Foto: Captura de pantalla Youtube Ciudad Magazine. Javier Milei estuvo presente en el programa que conduce Yuyito González. Foto: Captura de pantalla Youtube Ciudad Magazine.

Cuando le consultaron sobre el supuesto roce con Karina Milei, Yuyito González dijo: "¡No, no! Yo no evité ningún saludo como dijeron, de hecho estuvimos absolutamente correctas. Es berreta el tema este, no me gusta que la metan a ella en esto, que es una funcionaria importante, no da que la metan en una novela bizarra que ni siquiera tiene que ver conmigo”.