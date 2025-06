El fuerte descargo de Yuyito González tras el tenso encuentro con Karina Milei:

Amalia Yuyito González fue el tema principal de diferentes programas de televisión luego del tenso encuentro que protagonizó con Karina Milei, su excuñada. La conductora de Empezar el Día (Magazine) estaba invitada a un desfile organizado por Claudio Cosano, del cual también participó la hermana de Javier Milei.

En el clip se puede ver cómo Yuyito ingresa al lugar y se da cuenta de que al lado de ella se encontraba Karina, a quien no saludó e inmediatamente el gesto de la hermana de Milei se volvió tendencia, ya que no entendía por qué la esquivó. Lo cierto es que ante semejante repercusión, la periodista decidió romper el silencio y realizar un descargo en su programa donde afirma que sí saludó a su excuñada.

"Yo no tenía idea sinceramente que Karina Milei estaba en el evento porque yo no pregunté quién va y quién no va", comenzó diciendo la conductora. Luego, agregó: "De entrada ya era el tema y entonces a mí eso me genera incomodidad".

Captura de pantalla 2025-06-23 165748.png Yuyito González se refirió al encuentro con Karina Milei. Foto: captura de pantalla YouTube/ Ciudad Magazine. Yuyito explicó que el personal de Cosano la "rescató" de los cronistas que no paraban de preguntarle por los distintos temas y fue allí donde se encontró a la hermana de Milei: "Veo que está Karina... Y a ver insisto, yo no soy falsa, te voy a decir la verdad como es... Me generó cierta incomodidad porque yo, desde que corte mi relación, no hablé más con nadie".