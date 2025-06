El insólito reclamo de Eduardo Feinmann al hablar de la ola polar en el país: "Sacá el..."

"Y bueno, estamos en invierno, qué querés. 'En invierno hace frío y en verano hace calor', decía mi mamá. Bancatela", comentó con picardía Eduardo Feinmann sobre el final del reporte meteorológico. Acto seguido reclamó al encargado de graph: "Sacá el signo ese de la nieve, del copito de nieve. No va eso. Saquemoslo. A otra cosa".

Eduardo Feinmann y un particular reclamo en vivo

Por último, antes de pasar a otro tema por fuera de la ola polar, Feinmann bromeó con que ese símbolo de frío no es lo único que quitaron en su noticiero. "Así como el balcón, ni lo mostramos hoy, ni la zona, ni Constitución. Para mí no existe más la cárcel-departamento. La verdad que no", ironizó el conductor en alusión a la situación de Cristina Fernández de Kirchner y la centralidad que tuvo en estos días desde su prisión domiciliaria.